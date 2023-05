Lise Dion parle de son ami Michel Côté: «Véronique ne voulait pas qu'il se laisse aller»

«Quand on a su que Michel était malade, je disais à Véronique qu’elle était la meilleure femme pour l’accompagner. Elle était vraiment positive et ne voulait pas qu’il se laisse aller.»

Dans la longue liste d’amis proches de Michel Côté qui sont en deuil aujourd’hui, il y a l’humoriste Lise Dion. Elle le côtoyait régulièrement depuis qu’elle s’était liée d’amitié avec sa femme, Véronique Le Flaguais, sur le plateau de la série télé Le petit monde de Laura Cadieux, il y a vingt ans.

«Elle est devenue une bonne amie et par la force des choses, j’étais souvent chez Michel. Quand j’étais en couple, c’est lui qui nous a convaincus d’acheter la maison de campagne où je suis depuis 15 ans. Il nous a conseillés, il est même venu changer la poutre principale avec mon conjoint. Nous avons eu des super bons moments ensemble. C’est dur ce matin», a confié Lise Dion au Journal.

Comme des milliers de Québec, elle estime que nous venons de perdre un grand artiste et un grand être humain.

«Michel Côté, c’est dans la catégorie des immortels. C’est un choc comme Jean-Marc Vallée. 72 ans, c’est quand même jeune. Avant que la maladie ne se déclare, il se tenait vraiment en forme, Michel. Il faisait attention à sa santé.»

«Il m’a donné des conseils. Il me disait : si on te propose un film, Lise, et que tu voies que ton rôle peut être coupé au montage, tu ne le prends pas. Il a donné beaucoup de conseils aux jeunes comédiens en cinéma.»