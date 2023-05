Michel Côté a gardé espoir jusqu’à la fin, selon son ami le commandant Robert Piché

Jusqu’à la toute fin, Michel Côté a gardé espoir de guérir de la terrible maladie qui l’a finalement emporté à l’âge de 72 ans, selon le célèbre commandant Robert Piché, de qui il était très proche depuis le tournage du film Piché : entre ciel et terre.

« Je lui parlais à toutes les deux semaines depuis qu’il était malade pour savoir comment ça allait. Il était très encouragé par le protocole expérimental sur lequel il était. Je sentais beaucoup d’espoir dans ses propos, mais entre les lignes, tu voyais qu’il était désemparé », a confié l’ex-pilote d’avion durant un entretien avec Le Journal.

« J’ai parlé à son film Maxime dernièrement et on espérait toujours que le protocole fonctionne. C’est l’instinct de survie qui embarque. Cependant, il était entré en soins palliatifs depuis deux ou trois jours. »

« Un perfectionniste »

Michel Côté et le commandant Piché ont noué une grande amitié lors du tournage de Piché : entre celle et terre, un succès sur grand écran qui a rapporté 3,5 millions de dollars aux guichets, en 2010.

Collaboration

Le long métrage, qui mettait aussi en vedette Maxime Le Flaguais, relatait notamment l’atterrissage d’urgence du vol 236 aux Açores après une panne qui a forcé l’arrêt de deux moteurs du Airbus A330. En réussissant un long vol plané de 21 minutes, le commandant Piché a sauvé la vie de 306 personnes et devenu un héros national.

« Pour me personnifier à l’écran, être juste dans ses mimiques, dans ses comportements, ses propos, il a étudié mon personnage afin de reproduire l’émotion que j’ai vécue dans la nuit du 23 au 24 août 2001. C’était un perfectionniste, il me posait beaucoup de questions. N’oublie pas, qu’il me disait, que ma figure va être sur 40 pieds d’écran et je n’ai pas de manche à balai. C’est juste son visage qui devait transmettre l’émotion. »

« Ce qui l’inquiétait, poursuit-il, c’est que les gens voient Michel Côté à l’écran et pensent que c’est lui. Il voulait qu’ils voient Robert Piché. Je pense qu’il a fait du bon travail parce que le film a reçu le billet d’or. »

Ils se ressemblaient

La ressemblance physique entre les deux hommes y a été pour beaucoup dans le succès du film et a marqué leur relation.

Agence QMI

« J’ai 71 ans, on a la même grandeur, il vient du Lac-Saint-Jean, j’ai étudié là-bas. On se ressemblait beaucoup. Il y en a même qui pensent que dans le film, c’est moi qui joue certaines scènes. »

« Encore aujourd’hui, quand je me promène sur la rue, des gens me disent « Salut Michel » pour faire une blague. Ça lui arrivait aussi de se faire appeler commandant Piché », se rappelle M. Piché avec amusement.