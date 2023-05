Michel Côté en 15 rôles marquants

Sur les planches, au petit et au grand écran, Michel Côté a joué des personnages qui ont marqué l’imaginaire des Québécois. Voici 15 rôles importants de ce pilier de la colonie artistique qui nous a quittés le lundi 29 mai, à l'âge de 72 ans.

Gervais Beaulieu, C.R.A.Z.Y.

Photo d'archives

Sous la direction de Jean-Marc Vallée, Michel Côté offre une interprétation touchante, et qui a marqué les esprits, d’un père qui ne sait trop comment composer avec un fils homosexuel, joué par Marc-André Grondin.

Pierre Gauthier, Omertà

PHOTO COURTOISIE/Radio-Canada

À la télévision, Michel Côté a été excellent dans la peau de ce policier qui devait en découdre avec les hauts gradés de la mafia, un rôle qu’il a repris dans l’adaptation cinématographique de la série.

Jean-Jacques/Gérard/Patrice/Serge, Cruising Bar

Photo courtoise, TVA

Un des grands tours de force de Michel Côté durant sa carrière aura été de donner vie à ces quatre pathétiques séducteurs dans ce qui deviendra un des films culte de notre cinématographie.

Robert Piché, Piché, entre ciel et terre

PHOTO D'ARCHIVES

En plus de prêter ses traits à celui que les Québécois considèrent un héros parce qu’il a sauvé la vie de 306 personnes en faisant atterrir un avion en panne, Michel Côté a pu côtoyer au générique son fils Maxime Le Flaguais.

Pointu, Broue

Photo d'archives, Agence QMI

L’inoubliable pompier moustachu du plus grand succès théâtral de l’histoire du Québec. Avec ses amis Marc Messier et Marcel Gauthier, Michel Côté s’est glissé dans les habits des personnages de Broue plus de 3000 fois, pendant 38 ans. Phénoménal.

Jacques Laroche, De père en flic

Photo courtoisie

Aux côtés de Louis-Jean Houde, Michel Côté était de nouveau plongé dans une dynamique père-fils, cette fois sous le couvert de l’humour, dans ce film d’Émile Gaudreau qui demeure encore à ce jour un des plus grands succès populaires du cinéma québécois.

Jean-Lou, La petite vie

Photo d'archives

Au théâtre, au cinéma et à la télé, Michel Côté a été de tous les grands succès populaires. Dans La petite vie, il ne détenait pas un des rôles principaux, mais chaque fois qu’il apparaissait à l’écran, son Jean-Lou volait la vedette.

Germain Dagenais, Ma fille, mon ange

Photo d'archives

Un mot nous vient en tête lorsqu’on pense à Michel Côté dans le film Ma fille, mon ange : bouleversant. Le comédien y incarne un père prêt à tout pour empêcher sa fille (ici interprétée par Karine Vanasse) de faire ses débuts dans l’industrie pornographique.

Roger Gendron, Le sens de l’humour

Photo d'archives

Seul Michel Côté pouvait donner vie avec autant de conviction au personnage de Roger Gendron, un tueur en série aux ambitions de devenir humoriste. Cette proposition pour le moins inusitée a permis à l’acteur de renouer avec Louis-José Houde – visiblement, un tandem gagnant – deux années après De père en flic.

François, Au clair de la lune

Photo d'archives

C’est sous les traits d’un albinos noctambule que Michel Côté a fait ses débuts au grand écran en 1983 sous la direction d’André Forcier. Son rôle dans le film Au clair de la lune a marqué l’imaginaire et, du même coup, donné le coup d’envoi à une prolifique carrière.

Marcel Mentha, Le vent du Wyoming

Photo d'archives

Onze années après Au clair de la lune, le comédien a retrouvé le réalisateur André Forcier pour Le vent du Wyoming. Cette co-production entre le Québec et la France a permis à de nombreux cinéphiles européens de tomber sous le charme de Michel Côté lors de sa sortie dans les salles de l’Hexagone.

Dr Paul Lacasse, Sur le seuil

Photo d'archives

Michel Côté a prouvé que son talent se prêtait à tous les genres avec Sur le seuil, sa première incursion dans le monde de l’épouvante. On se souviendra longtemps de son Dr Paul Lacasse, psychiatre désabusé chargé de traiter un auteur de romans d’horreur (Patrick Huard) ayant tenté de s’enlever la vie.

Bozo, Dans le ventre du dragon

Photo d'archives

La comédie, le drame et la science-fiction s’entremêlent pour mettre en lumière le talent de Michel Côté et Rémy Girard dans le film désormais culte Dans le ventre du dragon. Une épopée fantaisiste portée à bout de bras par deux comédiens d’exception.

Marcel Talon, Le dernier tunnel

Le cinéaste Érik Canuel a fait appel à Michel Côté pour incarner le célèbre criminel Marcel Talon dans le film Le dernier tunnel. Flanqué d’un Jean Lapointe en grande forme, le comédien a brillé dans ce récit véridique où cinq complices tentent de dérober la coquette somme de 200 millions de dollars à l’aide du coup du siècle.

Gilles Gervais, La vie après l’amour

Michel Côté a insufflé beaucoup de flair et de tonus à cette comédie légère où un homme se voit plaqué par sa conjointe des 20 dernières années. Une grande prestation comique pour le comédien, doublée d’une complicité évidente – et jouissive! – avec sa partenaire de jeu, Sylvie Léonard.