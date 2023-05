Mort de Michel Côté: Guy Nantel rend hommage à l’artiste

Le décès de Michel Côté ne laisse personne indifférent. Guy Nantel fait partie de ceux, et ils sont nombreux, qui admiraient grandement l’artiste et sa carrière phénoménale. Au-delà des performances exceptionnelles qu’il a faites au petit comme au grand écran, il y a aussi les milliers de représentations de la pièce mythique, Broue.

«Il a fait plus de 3300 représentations de la pièce, tout ça en faisant 25 films», a admiré l’humoriste.

Il a fait le calcul de ce que ça représente, et c’est presque incroyable. Seulement avec la pièce Broue et ses plus de 3 millions de spectateurs, pour un humoriste, c’est l’équivalent de 15 tournées, soit plus de neuf ans sur les planches, 365 jours par année ! C’est énorme !

«Il excellait vraiment dans tous les genres», a estimé M. Nantel.

De plus, M. Nantel tenait à souligner l’énorme talent de cet acteur hors normes, qui pouvait passer d’un personnage de détective à un personnage absolument loufoque et ridicule, toujours avec la même crédibilité et le souci du travail bien fait.