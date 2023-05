Où est-ce que ce juge de boxe avait la tête ?

C’est le jour de la marmotte dans le monde de la boxe. Un autre combat de championnat du monde, une autre carte de pointage controversée.

C’est devenu la norme. Malheureusement. Ça nuit à la crédibilité et à la notoriété du noble art.

Samedi, ce qui s’est passé à Bournemouth en Angleterre, est épouvantable. Dans un combat de champion du monde WBO des super-lourds-légers entre Lawrence Okolie et Chris Billam-Smith, le juge Benjamin Rodriguez a remis une carte de pointage de 112-112. Tout le monde était stupéfait.

Un combat nul malgré trois chutes au tapis d’Okolie. Sans compter que ce dernier a reçu des déductions de deux points pour ses accrochages répétitifs. En théorie, les deux athlètes auraient dû avoir un minimum de huit points d’écart sur les cartes des juges. Diana Drew Milani (116-107) et Bob Williams (115-108) ont vu le bon combat.

Comment Rodriguez a-t-il pu arriver à ce pointage ? Sur quoi s’est-il basé dans son jugement ? C’est incroyable.

Lors des combats que je couvre, je me fais un devoir de «marquer» les combats pour me mettre dans les souliers des juges. Lors de certains rounds, ce n’est pas facile de savoir à qui donner l’avantage. Parfois, ça se joue sur un ou deux coups de poing. Ce n’est pas scientifique, mais ça me donne une idée de l’allure du combat.

Juger un combat, c’est un art. Chaque action peut être déterminante. Les juges ont une immense responsabilité et ils peuvent coûter des millions aux promoteurs et aux boxeurs avec une décision risible comme celle de Rodriguez.

Manque d’expérience ?

Rodriguez n’avait pas l’expérience pour obtenir cette affectation. Il en était à son deuxième combat de championnat du monde en seulement...44 combats. Selon un juge qui m’a contacté, un juge peut avoir son premier combat de championnat après 150 combats. Ça peut aller à 200 et même à 300 combats d'expérience.

Rodriguez lui ? Il a obtenu un premier combat majeur à juger à sa 33e assignation. C’est rapide. Très rapide. Peut-être trop.

J’ai fouillé sur Rodriguez. C’est le fils de Genaro Rodriguez, l’un des vice-présidents du bureau de direction de la WBO. Une étrange coïncidence. Est-ce que le paternel a placé un bon mot en faveur de fiston lors du choix des juges du combat entre Billam-Smith et Okolie ? Ce n’est pas impossible.

Rodriguez n’est pas un cas unique à la WBO. Il y a d’autres cas semblables qui pourrissent cet organisme de sanction. On peut se demander si la sélection des juges est faite selon la qualité des candidats ou par le réseau de contacts de ces derniers.

Des pointages étranges

Le dossier Rodriguez n’est pas un cas isolé. Dans les dernières années, les pointages douteux dans les combats d’envergure ont été nombreux.

La semaine dernière, Dave Moretti s’est fait critiquer pour son 116-112 lors de l’affrontement entre Vasily Lomachenko et Devin Haney. Le combat était beaucoup plus serré que cette carte.

Et on ne parlera pas d’Adalaide Byrd qui avait remis un pointage de 118-110 en faveur de Canelo Alvarez dans un premier duel ultra serré contre Gennady Golovkin.

Chaque fois qu’un juge donne un pointage ridicule, c’est la boxe qui perd un peu de sa crédibilité auprès des amateurs. Ce sont des millions qui s’envolent en fumée. Il faut un sérieux coup de barre avant qu’il ne soit pas trop tard.