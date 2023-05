Paris sportifs: les meilleures offres de mardi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mardi 30 mai qui en valent le détour.

Tennis : Bianca Andreescu c. Victoria Azarenka

Cette saison, Andreescu n’a pas gagné un seul match sur terre battue, une surface sur laquelle elle éprouve des difficultés. Sa préparation pour le tournoi de Roland-Garros ne s’est pas passée comme prévu, puisqu’elle a été battue d’entrée à Madrid et à Rome. Pour ce deuxième duel, Marketa Vondrousova n’a fait qu’une bouchée de la Canadienne en l’emportant 6-0 et 6-1. Azarenka, qui se maintient au 18e rang à 33 ans, connait la pression des grands tournois. Elle a remporté deux fois des Grands Chelems et s’est même rendue en demi-finale en Australie plus tôt cette année. Les deux joueuses ne se sont encore jamais croisées, mais avec les difficultés récentes d’Andreescu, il sera ardu pour elle de se relancer avec un si grand défi.

Prédiction: Victoire de Victoria Azarenka – 1,49

Getty Images via AFP

Baseball : Orioles de Baltimore c. Guardians de Cleveland

Même s’ils sont à Baltimore, un endroit où les Orioles (34-20) ont fait peu de cadeaux cette saison, les Guardians (24-29) ont vaincu les favoris locaux 5 à 0, lundi. Logan Allen a été tout simplement brillant avec 10 retraits sur des prises et trois coups sûrs accordés en sept manches de travail sur la butte. Évidemment, le jeune lanceur obtiendra une journée de congé mardi, mais si les Guardians montrent le même visage en attaque, ils pourraient causer une autre petite surprise.

Prédiction: Victoire des Guardians de Cleveland – 2,25

AFP

Tennis : Gaël Monfils c. Sebastian Baez

À 36 ans, le Français Gaël Monfils n’est plus le joueur de tennis qu’il a déjà été. Il pourrait toutefois causer la surprise au premier tour à Roland-Garros, lui qui sera opposé au jeune argentin Sebastian Baez. Monfils évoluera devant une foule conquise, ce qui pourrait lui permettre d’avoir l’énergie nécessaire pour défaire l’athlète de 22 ans. Il s’agira par ailleurs du tout premier duel entre les deux hommes. C’est un avantage pour le plus expérimenté des deux. De plus, le vétéran n’a pas franchi la première étape du deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison que deux fois en 15 participations en carrière.

Prédiction : Victoire de Gaël Monfils – 3,85