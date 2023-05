Projet éolien Arthabaska: vers des référendums municipaux?

La Coalition NON aux éoliennes Arthabaska a fait une nouvelle sortie lundi. Elle espère que la population se rangera derrière elle pour bloquer le projet de Boralex, et pour y arriver, les opposants veulent forcer les municipalités à tenir un référendum.

L’entreprise québécoise Boralex projette de construire entre 33 et 67 éoliennes sur le territoire de la MRC d’Arthabaska. Le projet, s’il se concrétise, rapporterait des retombées totalisant 82,5 millions $ aux propriétaires de terrains et 70 millions $ aux municipalités au cours des 30 prochaines années.

La Coalition NON aux éoliennes Arthabaska s’oppose au projet puisque les éoliennes seraient construites sur des terres agricoles. D’ailleurs, les municipalités doivent chacune effectuer un changement de zonage pour permettre la construction.

«On veut informer la population que c’est possible de s’exprimer, d’abord en signant le registre dans leur municipalité qui forcerait la tenue d’un référendum si le nombre nécessaire de signatures est recueilli», a expliqué Pascale Boislard, résidente de St-Albert et membre de la Coalition.

«On va faire du porte-à-porte dans les prochains jours pour informer nos concitoyens et les inviter à signer», a ajouté Valérie Dumas, qui habite Warwick.

À Sainte-Élisabeth-de-Warwick, la mairesse Claire Rioux a confirmé à TVA Nouvelles que les élus semblent favorables à la tenue d’un référendum. Une décision officielle devrait être rendue à la séance du 5 juin prochain.

De son côté, le porte-parole de Boralex Jordan Longchamps dit que: «C’est toujours saint qu’il y ait un débat de communauté. Nous on laisse le processus démocratique municipal se faire et dans tous les cas on va respecter la finalité des décisions prises par la population».