Projet pilote: voyez les nouveaux emballages en papier des barres chocolatées Mars

Les barres chocolatées Mars ont abandonné le plastique à usage unique pour tenter un nouvel emballage plus vert en papier recyclable, qui a fait son entrée sur les tablettes au Royaume-Uni lundi pour un projet pilote.

«Pour les barres Mars, le défi était de trouver la bonne solution d'emballage en papier avec un niveau adéquat de barrières pour protéger le chocolat tout en garantissant la sécurité alimentaire, la qualité et l'intégrité du produit pour éviter le gaspillage alimentaire», a indiqué dimanche Richard Sutherland-Moore, expert en emballage au centre de recherche et développement britannique Mars Wrigley, selon «The Independent».

Tout comme de nombreux emballages de croustilles et de barres chocolatées, les emballages de barres Mars ne sont, à l’heure actuelle, pas recyclables et s’accumulent dans les décharges et sur les rives.

Ce changement, qui emboîte le pas à la compagnie rivale Nestlé ayant déjà commencé à utiliser le papier depuis janvier 2021 pour ses produits Smarties, rendra «neutres en carbone» plus de «200 millions de barres par an au Royaume-Uni, en Irlande et au Canada», a indiqué l’entreprise, selon BBC.

«Avec notre projet pilote de barre Mars, nous faisons un grand pas en avant pour voir comment les emballages à base de papier fonctionnent dans la vie de tous les jours. De ce test, nous tirerons des enseignements pour notre stratégie d'emballage durable», a poursuivi Adam Grant, directeur général de Mars Wrigley UK au «Independent».