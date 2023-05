Référendum de 1995: des secrets gardés pour l’éternité!

Savez-vous quand les Archives américaines ont rendu publics 97 % des cinq millions de documents concernant l’assassinat de John F. Kennedy ?

En 2022.

Soit 59 ans après les faits.

Savez-vous quand on pourra consulter les documents concernant l’ingérence du gouvernement fédéral dans le référendum de 1995 ?

Jamais.

Ces documents sont frappés du sceau d’interdit de publication pour l’éternité.

L’éternité, bout de viarge !

Et comme disait Woody Allen, « L’éternité, c’est long, surtout vers la fin... »

EN DIRECT DE SATURNE

En 3456, lorsqu’on se promènera dans des autos volantes, qu’on pourra se télétransporter et que le temps d’attente dans les urgences des hôpitaux québécois ne sera plus que de 11 heures, on ne pourra pas consulter ces documents.

Ni en 4378.

Ni en 6734, lorsque le système de paie Phénix sera enfin réparé.

Jamais.

Ces documents sont plus protégés que ceux concernant l’assassinat de John F. Kennedy, probablement le fait divers le plus célèbre au monde !!!

Diantre, qu’est-ce qu’on retrouve dans ces documents pour qu’on ait décidé de les garder secrets ad vitam aeternam ?

Qu’est-ce qu’ils cachent ?

La preuve que Jean Chrétien est un extraterrestre envoyé par les habitants d’une des lunes de Saturne afin d’empêcher les souverainistes québécois de perturber l’équilibre de l’univers ?

C’est quand même hallucinant !

Des documents tenus secrets pour l’éternité !

Pourquoi les cacher dans une voûte, alors, si on ne pourra JAMAIS les lire, ni nos petits-enfants, ni même les arrière-arrière-petits-enfants de nos arrière-arrière-petits-enfants ?

Brûlez-les !

Et exécutez tous ceux qui ont pu les lire, de peur qu’ils s’ouvrent la trappe !

« AVANCEZ PAR EN ARRIÈRE ! »

Pas étonnant que les élus de l’Assemblée nationale demandent qu’on lève l’interdit de publication sur ces documents ultrasecrets !

Si on a tenu à les garder cachés jusqu’à ce que la Terre explose, c’est qu’ils doivent contenir des informations essentielles !

Les secrets de fabrication de la Caramilk !

L’identité des vrais chefs de QS !

Le plan des Drag-Queens pour dominer le monde !

Comme disait Yvon Deschamps, on ne veut pas le savoir, on veut le voir !

Rendez ces documents publics !

Envoyez-les en tournée dans tous les grands musées du monde !

Que même les Papous puissent les lire !

Traduisez-les en télougou, en bhojpuri et en chittagonien !

J’imagine les discussions qui ont mené à cette décision...

« C’est trop explosif, on devrait les garder secrets pendant 50 ans...

— Non, pendant 100 ans...

— Non, moi je dis jusqu’à la fin du monde ! Pour l’éternité !

— Oui ! L’éternité ! L’éternité ! L’éternité !

— Non, plus longtemps que ça ! Jusqu’au jour où Radio-Canada va cesser de diffuser La semaine verte ! »

On rit, mais ce n’est pas drôle.

C’est juste... ahurissant.

Et triste. Éminemment triste.

Triste de voir que le Québec est enfoncé dans un tel cul-de-sac que la seule solution que nous avons trouvée pour nous en sortir est de retourner dans le passé et de nous gratter le bobo.

On n’arrive pas à arracher de nouveaux pouvoirs à Ottawa ?

Et les Québécois ne veulent toujours pas se séparer ?

Alors on va sauter dans une machine à voyager dans le temps et retourner en 1995 !

Pathétique...