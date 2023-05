Sortie au restaurant: elle déclenche un débat en préparant un lunch à son fils

Une mère de l’Ohio aux États-Unis a déclenché tout un débat sur le web en déclarant qu’elle prépare une boîte à lunch à son fils pour chaque sortie au restaurant en famille, pour éviter de payer pour un repas pour lui.

«Dites que je suis avare, dites ce que vous voulez, mais si on sort au restaurant, je prépare un repas pour mon enfant. [...] Si tu veux que je paie 6,99 $ pour des filets de poulet et des frites dont mon fils va en jeter la moitié par terre, tu es fou», a introduit Karlie Smith, 21 ans, dans une vidéo sur TikTok qui avait atteint plus de 580 000 vues lundi.

La jeune maman a poursuivi en indiquant préférer emballer un repas «probablement plus santé» que ce qui est offert au restaurant, en montrant une boîte à lunch constituée de cubes de fromage, d’un sandwich beurre de peanuts et confiture, de morceaux de bananes et d’un gâteau au chocolat, a décrit «The Independent».

«Mon enfant ne veut pas attendre que quelqu’un prenne sa commande – il veut manger tout de suite. Je peux juste lui donner la boîte et le laisser aller», a-t-elle ajouté.

Si la jeune maman a indiqué payer à son fils du lait au chocolat comme «gâterie», ou encore un item du menu s’il indique en avoir envie, son opinion a engendré une vive réaction chez les internautes, tiraillés par la situation.

«En tant que serveuse (en Pologne) je te demanderais de quitter. C’est extrêmement rude d’apporter sa propre nourriture dans un restaurant», a lancé une première, appuyée par d’autres qui ont souligné que ce sera au serveur de ramasser les dégâts sans être payé sur la nourriture du bambin.

«Chez moi, tout le monde mange au restaurant ou personne ne mange au restaurant! Mes parents avaient la même règle», a indiqué une seconde.

À l’inverse, d’autres ont plutôt pris la défense de la jeune femme, qualifiant même d’idée de «génie» pour les enfants plus difficiles.

«Les gens commentent comme s’ils avaient tous élevé son enfant. Ce n’est pas une question de prix, c’est le fait qu’elle sait qu’il va le gaspiller...», a indiqué une troisième internaute.