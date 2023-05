TVA et Télé-Québec rendent hommage à Michel Côté

Michel Côté, qui est décédé lundi, à l’âge de 72 ans, aura droit à des hommages au petit écran où les Québécois pourront (re)voir deux de ses films les plus récents.

Télé-Québec proposera le mercredi 31 mai, à 21h, la comédie Le sens de l’humour, d’Émile Gaudreault, lancée en 2011 et produite par Cinémaginaire. Le long métrage écrit par le réalisateur et Benoît Pelletier s’intéresse à deux humoristes aux antipodes qui s’arrêtent à Anse-au-Pic, un village en bordure du Saguenay. Durant leur spectacle, ils prennent comme tête de Turc le timide cuisinier Roger, joué par Michel Côté. Le lendemain matin, les deux artistes se réveillent enchaînés l’un à l’autre dans une cage de fer à l’intérieur d’une grange. Ils ont été kidnappés par Roger, qui s’avère être un psychopathe souffrant de la domination de son père dur et méprisant.

TVA rediffusera pour sa part le grand succès Piché, entre ciel et terre le vendredi 2 juin, à 20h. Le regretté comédien y joue le rôle du commandant Robert Piché, tout comme son fils, Maxime Le Flaguais, qui interprète le même personnage, plus jeune. Ce drame biographique de Sylvain Archambault, sorti en 2010 et produit par Pixcom, met aussi en vedette Sophie Prégent. Il raconte l’histoire du commandant Piché, qui, après un atterrissage d’urgence d’un vol d’Air Transat aux Açores, entre en cure de désintoxication pour apaiser les démons de son passé.