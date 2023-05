Un couple de Calgary bat un record du monde en courant un marathon menotté

Un couple de Calgary, en Alberta, a fêté ses 20 ans de mariage en courant un marathon avec des menottes aux poignets.

Rich et Megan MacDonald ont participé dimanche au marathon Servus de Calgary 2023 liés par une chaîne aux poignets, mais cela n’a pas empêché le couple calgarien de battre le record du monde Guinness pour le marathon le plus rapide par couple mixte menotté.

Les deux coureurs ont terminé la course de 42,2 km en 3 heures 18 minutes et 38 minutes, alors que le précédent record était de 25 minutes plus lent, selon ce qu’a rapporté dimanche le réseau Global News.

Lorsqu’elle a franchi les 36 kilomètres, Megan a dit à son mari: «pour notre 10e anniversaire, tu m’avais offert des boucles d’oreilles en dimant et pour nos 20 ans de mariage, tu m’as fait faire ça».

Le couple qui a déjà à son actif cinq records Guinness a permis par sa participation au marathon d’amasser plus de 8000 $ pour un organisme de bienfaisance qui soutient les personnes à risque de développer une maladie mitochondriale.