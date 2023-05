Un immeuble pour les amoureux des chiens à Québec: MUSO accueillera ses premiers locataires en 2024

S’il est déjà difficile de trouver un appartement, l’opération peut être doublement compliquée pour un propriétaire de chien. Un immeuble actuellement en construction à Québec a toutefois été pensé dès le départ pour ces derniers avec notamment un parc canin, des zones de soulagement et une station de toilettage.

MUSO, un immeuble de sept étages comptant 109 appartements, est actuellement en construction sur le boulevard Wilfrid-Hamel, près de la route de l’Aéroport.

«Nous voulons combler les besoins de tous nos clients alors que la demande de la part d’amoureux des chiens est récurrente. On a voulu leur offrir un projet réfléchi et pensé spécifiquement pour eux», explique Michel Parent, président de LOGISCO.

Photo fournie par Logisco

L’entreprise qui gère près de 7000 logements dans la région de Québec n’admettait pas jusque-là de chiens dans ses appartements.

«Pour des raisons de conception qui n’était pas adéquate, nous refusions les chiens. Nous assurions aussi la quiétude à notre clientèle qui n’était pas confortable avec les chiens», souligne M. Parent.

Spécificités

Le projet se distingue évidemment par ses aménagements extérieurs: un parc canin avec un parcours d’agilité et des zones de soulagement.

À l’intérieur, l’insonorisation est qualifiée de «qualité supérieure» par l’entreprise. Une station de toilettage sera aussi offerte.

Dans les appartements, les aménagements spécifiques «se passent beaucoup au niveau des revêtements de sol et de ce qui se retrouve au bas des murs. Les matériaux sont plus durables et s’entretiennent facilement», ajoute M. Parent.

Une salle d’entraînement, un salon avec coin détente, un espace apéro avec table de billard et un coin télétravail seront aussi aménagés.

Pour ce qui est des races admises, LOGISCO s’aligne sur le code municipal de Québec.

Par contre, l’entreprise va limiter à un le nombre de chiens par appartement. «On ne veut pas non plus se retrouver avec 200 ou 300 chiens dans l’immeuble», avance M. Parent.

Pas plus cher

M. Parent précise que le concept n’entraîne pas de surcoût. «Les loyers seront comparables à ce qui se construit aujourd’hui. Mais si on compare à avant la pandémie, il y a une réalité qui a bien changé au niveau des coûts de construction.» L’investissement est de 32,5 M$.

Un 2 1⁄2 est disponible à compter de 1100$ par mois. Pour un 3 1⁄2, les tarifs vont de 1200 à 1500$ et pour un 4 1⁄2, de 1680 à 2000$.

La location devrait débuter en août pour une occupation au printemps 2024. Il est possible de s’informer sur le site internet de l’entreprise. Les gens qui ne sont pas propriétaires de chien peuvent également habiter l’immeuble.

«Nous sommes convaincus que ce sera un succès. Nous n’avons pas d’idée spécifique sur l’envergure du besoin. Si on se rend compte que le marché peut en absorber rapidement d’autres, nous avons des terrains dans la grande région de Québec et à Lévis qui peuvent nous permettre rapidement d’en offrir d’autres. Mais ce n’est pas dans nos cartons actuellement», explique Michel Parent.