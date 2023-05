Un record de chaleur battu à Montréal dimanche

Si vous aviez l’impression qu’il faisait particulièrement chaud dimanche, c’était bien le cas. Le mercure a grimpé jusqu’à 31,2 degrés à Montréal, une température qui n’avait pas été atteinte un 28 mai depuis 1978.

Un record de chaleur a été établi dimanche dans la métropole, a confirmé André Cantin, météorologue d’Environnement et Changement climatique Canada en soulignant que l’ancien record était de 31 degrés le 28 mai 1978.

Il n’y a pas eu d’autres endroits où des records ont été établis, même s’il a fait particulièrement chaud, et ce partout dans la province.

La chaleur qui a frappé la métropole devrait se poursuivre au cours des prochains jours, mais les températures seront toutefois plus supportables.

Après une journée de lundi moins chaude «en raison des vents du nord-est qui maintiennent des températures plus fraîches entre 20 et 25 degrés», le mercure va remonter à compter de mardi pour frôler les 30 degrés.

À Montréal et à Québec, on prévoit entre 31 degrés et 33 degrés entre mardi et jeudi et la fin de semaine s’annonce tout aussi chaude.

«On parle vraiment d’une vague de chaleur», a affirmé André Cantin.

«Il s’agit de températures plus élevées que la normale de saison qui est autour de 22 degrés», a indiqué le météorologue qui souligne toutefois que sans humidité, la chaleur est plus supportable qu’en plein été.