Une routine de soins simple et efficace pour les hommes parfaite pour l’été

Messieurs, est-ce que votre trousse beauté pour la saison estivale est complète ?

Avec l’arrivée de la belle saison, il est temps de planifier une visite chez Jean Coutu pour faire une mise à jour de votre routine beauté afin de l’adapter à la température estivale.

Vous pourrez ainsi profiter des recommandations personnalisées de vos complices beauté pour dénicher tous les produits adaptés à votre type de peau.

Adoptez cette routine de soins dès maintenant pour afficher une peau éclatante :

Étape 1 : le nettoyage

Il s’agit d’une étape cruciale puisqu'elle permet de libérer la peau de l’excès de sébum et des impuretés. De plus, en effectuant ce rituel matin et soir, vous permettez à votre peau d’être plus réceptive lors de l’application des autres soins.

Avec sa texture d’argile, le nettoyant T-Pur de Biotherm Homme neutralise les impuretés causées par la poussière, le sébum, la pollution et la transpiration, en plus de combattre la brillance. Il vous offre ainsi une peau propre et matifiée tout au long de la journée.

Étape 2 : l’exfoliation

L’été est synonyme du retour des activités à l’extérieur et ainsi de l’accumulation d’impuretés dans les pores. Pour éliminer les bactéries et les cellules mortes à la surface de la peau et limiter l’apparition de rougeurs, de points noirs ou de petits boutons, prenez le temps d’appliquer un exfoliant doux une fois par semaine en massant délicatement votre visage.

Les grains fins et non agressifs de l’exfoliant pour le visage Clinique for Men délogent les cellules mortes en profondeur et préparent la peau pour le rasage en soulevant les poils.

Étape 3 : l'hydratation

Avec le soleil et la chaleur, votre peau peut perdre plus facilement son niveau d’hydratation naturel, ce qui nécessite l’application quotidienne d’une crème.

Pour repulper votre peau en moins de deux et l’aider à se protéger des agressions extérieures, optez pour un soin tout-en-un qui hydratera votre épiderme en profondeur et lui offrira une bonne dose de fraîcheur.

Idéalement conçu pour la saison estivale, le gel super hydratant de Clarins Men laisse un voile non collant et ultra frais sur la peau pour l’hydrater intensément et la fortifier.

Étape 4 : la protection solaire

Peu importe la saison ou la température extérieure, il est primordial de protéger votre peau des effets néfastes du soleil. Chaque matin, appliquez un écran solaire à large spectre, doté d’un FPS d’au moins 30, sur les zones exposées aux rayons.

Si vous prévoyez passer toute la journée à l’extérieur, n’oubliez pas d’appliquer une nouvelle couche de crème solaire, environ toutes les deux heures.

Léger et matifiant, le gel-crème toucher sec Anthelios XL de La Roche-Posay vous offre un facteur de protection solaire (FPS) de 60 et une application qui n’obstrue pas les pores laissant votre peau fraîche et propre en tout temps.

Rendez-vous dans votre succursale Jean Coutu pour dénicher les essentiels beauté de l’été et profiter de l’expertise des équipes cosmétiques qui pourront vous offrir des conseils personnalisés.