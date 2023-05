HOUDE, Marc-André



Le 29 avril 2023, Marc-André Houde est décédé d'un cancer à l'âge de 66 ans. Un homme ingénieux, à la fibre entrepreneuriale aiguisée et passionné de la nature et des animaux, il aura su laisser sa marque au cours d'une vie bien remplie.Il laisse dans le deuil sa conjointe Sophia, ses filles Catherine et Geneviève et ses petits-enfants Gabriel et Alexis ainsi que ses parents et amis.La famille vous accueillera dimanche, le 4 juin 2023, de 13h à 16h au155 RUE SHERBROOKEMAGOGafin de recevoir vos témoignages de sympathie.Si vous le souhaitez, vous pouvez honorer la mémoire de Marc-André en soutenant la Société de recherche sur le cancer.