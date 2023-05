5 ans de taule pour un chauffard intoxiqué à l’alcool et au cannabis qui a causé la mort de sa copine

Un jeune chauffard a écopé de cinq ans de taule pour avoir causé la mort de sa copine de 19 ans alors qu’il conduisait sous l’effet de l’alcool et du cannabis, permettant enfin à la mère de la victime d’amorcer son deuil.

«Je vais pouvoir le commencer [mon deuil]. Avec tout ce que j’avais dans la tête, ça me hantait, lâche au bout du fil, Manon Potvin. Ça vire une famille à l’envers pour le reste de leurs jours.»

Dans la nuit du 23 au 24 juin 2021, Yanick Mathieu conduisait avec à ses côtés son frère et sa copine, Jolyane Potvin, au retour d’une soirée au ciné-parc de Saint-Eustache, dans les Laurentides.

L’accusé a toutefois perdu le contrôle de l’auto, qui s’est échouée dans un fossé, à Saint-Ferdinand, dans le Centre-du-Québec.

Photo tirée du compte Facebook de Jolyane Potvin

«Je vais rentrer en dedans»

Selon les documents présentés en cour, Jolyane Potvin, qui avait régulièrement des douleurs au ventre en raison de la maladie de Crohn, n’avait pas sa ceinture de sécurité et dormait à l’arrière du véhicule.

«Ma blonde est morte, s’est affolé le chauffard dans les instants qui ont suivi l’accident, selon un document de cour. Je vais rentrer en dedans. Je suis dans marde.»

Celui qui roulait à une vitesse allant entre 110 et 115 km/h dans une zone de 90 km/h assurait avoir fait une manœuvre pour éviter un véhicule. Il jurait également ne pas avoir été affecté par les quatre bières et le joint de cannabis consommés plus tôt en soirée.

PHOTO D'ARCHIVES, AGENCE QMI (YVES CHARLEBOIS)

Or, après avoir présenté un plaidoyer de culpabilité, l’homme de 27 ans a été condamné le 12 mai dernier à 5 ans de taule pour conduite avec les capacités affaiblies causant la mort.

L’enfer

Aujourd’hui, une forme de soulagement est palpable dans la voix de Manon Potvin.

La mère de cinq enfants était troublée depuis la mort de sa fille à l’idée que l’accusé ne soit pas incarcéré.

«Je le croisais tout le temps, c’était l’enfer. Je m’empêchais de sortir», témoigne Manon Potvin, décrivant également la «rage de le savoir en liberté».

Photo Facebook Manon Potvin

Malgré de «très longues» procédures judiciaires, elle a notamment pu compter sur l’oreille attentive du procureur de la Couronne Me Julien Beauchamp-Laliberté.

«Il n’était pas obligé de prendre du temps avec nous autres, mais il l’a pris. On s’est appelés et écrit souvent», relate Mme Potvin.

Regrets

La femme de 52 ans déplore toutefois qu’encore aujourd’hui, Yanick Mathieu peine à prendre l’entière responsabilité dans le drame.

Photo tirée du compte Facebook de Yanick Mathieu

En effet, le délinquant «ne considère pas que sa consommation a eu un impact sur sa conduite automobile, indique le rapport présentenciel. Il nous exprime des regrets, mais qui sont principalement en lien avec les conséquences personnelles vécues à la suite de l’accident».

Yanick Mathieu a cependant reconnu avoir conduit une auto dont les pneus étaient «usés».

Un mécanicien d’expérience ayant contribué à l’enquête policière a conclu que «le véhicule n’était pas apte à circuler sur la route».