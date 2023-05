8 séries incontournables à dévorer ce printemps sur Club illico et Vrai

Vous cherchez quoi écouter à la télé ce printemps ? Chaque jour est une occasion de découvrir un contenu passionnant!

Pour accéder à des productions bien de chez nous et des séries exclusives, tournez-vous vers Vrai et Club illico, deux plateformes fièrement québécoises. Chacune offre une programmation bien distincte, au contenu riche et diversifié.

Vrai propose des productions originales non-scriptées qui s’inspirent de la réalité. On y visionne des séries « style de vie », des documentaires, des émissions d’humour, des docuréalités et plus encore.

Club illico vous offre un catalogue de contenus francophones étoffé. Des productions originales, des séries exclusives et des films, à regarder à volonté.

Nous y avons déniché 8 nouveautés à dévorer sans modération dans les semaines à venir.

Le réalisateur Philippe Falardeau revient sur la catastrophe ferroviaire de Lac-Mégantic dans un documentaire sensible. À travers des témoignages des acteurs du milieu, il retrace la chronologie de cette tragédie et démontre comment elle aurait pu être évitée.

Disponible dès maintenant

Cette série originale et réconfortante raconte l’histoire de Stéphanie (Bianca Gervais), une jeune trentenaire qui mène une vie routinière avec ses filles Laurence et Juliette. À son retour d’une retraite de yoga, elle est face aux démonstrations de sollicitude de son entourage, qui la croit en dépression.

Disponible dès maintenant

On adore l’animatrice Julie Bélanger! Dans cette touchante série, elle part à la rencontre de personnalités connues (Maripier Morin, Ingrid Falaise, Michel Charette et José Gaudet, entre autres) qui, comme elle, ont vécu des épreuves difficiles.

Disponible dès maintenant

Cette mystérieuse série américaine suit un enquêteur de New York, dont la foi juive est ébranlée lors d’une investigation apparemment routinière.

Disponible dès maintenant

Stefano est une série docuréalité pétillante qui suit l’homme d’affaires alors qu’il s’embarque dans des rénovations majeures, que la compagnie est en pleine ébullition et qu’un voyage en Italie s’impose.

Dès le 6 juin

Un concepteur d’applications est recruté par le Lazarus Project, une société secrète qui peut retourner dans le temps chaque fois que le monde frôle la destruction. Il espère pouvoir sauver la femme qu’il aime... Pourra-t-il y arriver ?

Dès le 1er juin

Deux stylistes rivalisent pour dénicher LA robe d’un ou d’une candidate. Au-delà d’une expérience de stylisme personnalisée, Emmanuelle Rochon et Craig Major les guident dans le choix d’une robe qui symbolise un point tournant, une étape importante de leur vie.

Dès le 27 juin

Dans cette captivante série télé, Renée Zellweger incarne Pam, une femme soupçonnée du meurtre prémédité de sa meilleure amie Betsy. Le scénario est basé sur un sordide fait divers qui s’est déroulé au Missouri en 2011.

Dès le 15 juin

