À qui profite la baisse du prix du diesel?

La chute récente du prix du diesel réduit le coût de transport des marchandises. À l’épicerie comme ailleurs dans le commerce de détail, cela ne veut toutefois pas dire que les prix vont suivre la même trajectoire.

• À lire aussi: La hausse du prix du diesel fera croître les prix dans les épiceries du Québec

En janvier, le carburant diesel coûtait plus de 2$ le litre à la pompe des stations-service du Québec. Cette semaine, on peut le trouver à 1,49$ le litre.

«Les compagnies de transport le payent à peu près 1,30$ le litre en ce moment. C’était bien au-dessus de 2$ en début d’année», résume Benoit Therrien, président de Truck Stop Québec.

La surcharge de carburant que facturent les entreprises de camionnage à leurs clients a elle aussi chuté. Cette surcharge a maintes fois été évoquée par les détaillants pour justifier des hausses de prix à la caisse.

Chez Durocher International, une référence dans le secteur, la surcharge pour un camion rempli est de 56,4% cette semaine. Elle était de 78,4% au début du mois de janvier.

Pour un voyage de 4000$, la facture est donc de 6256$ actuellement, contre 7316$ au début de l’année.

Est-ce que la facture des consommateurs baisse au même rythme que ce 1000$ par voyage?

Des prix qui vont baisser?

«Se poser la question, c’est y répondre», lance Marc Cadieux, président-directeur général de l’Association du camionnage du Québec.

En résumé: non. Car si le prix du diesel baisse, ceux des assurances et de l’équipement, entre autres, augmentent, explique-t-il.

Pendant ce temps, la surcharge est revue sur une base hebdomadaire, par contrat, entre l’entreprise de camionnage et son client.

Identifier la part du carburant dans le prix de ce qu’on achète est donc une tâche complexe.

À l’Intermarché Boyer, une épicerie indépendante de Montréal, les factures des fournisseurs sont pourtant scrutées à la loupe chaque semaine.

«Je vois les prix monter de semaine en semaine, mais je ne sais pas combien vaut le carburant dans mes factures», illustre le directeur du magasin, Louis-Pierre Sourdif.

Même chose pour ceux qui lui livrent des fruits et légumes. La surcharge est directement calculée dans le prix négocié.

«Quand un distributeur appelle une entreprise de transport pour aller chercher de la marchandise en Ontario, on lui donne un prix, on ne lui dit pas à combien la surcharge est cette semaine», offre Sophie Perreault, PDG de l’Association québécoise de la distribution des fruits et légumes.

Qui, alors, empoche l’argent quand le prix du diesel baisse et que la clause de surcharge est réduite? «Avez-vous déjà vu un sac de chips qui baisse de prix, vous? Pas moi», s’exclame Louis-Pierre Sourdif, qui compte 30 ans d’expérience dans l’alimentation.

Son point? S’il en coûte moins cher à Frito-Lay pour livrer ses sacs de croustilles aux supermarchés, cette semaine, ce ne sera pas vous qui allez en profiter.

Qu’est-ce que la surcharge de carburant?

Dans l’industrie du camionnage, les contrats de transport prévoient des clauses de surcharge qui sont négociées entre le transporteur et l’expéditeur, le client. Ce sont des liens contractuels. La clause de surcharge s’applique autant à la hausse qu’à la baisse et se calcule en fonction du prix à la pompe. L’Association du camionnage du Québec tient une page pour tous ses membres où le taux de surcharge suggéré est indiqué.