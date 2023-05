Calgary: deux suspects abattus par la police pour immobiliser un camion

Deux hommes ont été abattus et un troisième arrêté, lundi, au terme d’une poursuite à basse vitesse mené par la police de Calgary pour tenter d’intercepter un camion cube qui zigzaguait sur l’autoroute qui traverse la cité.

La police de Calgary a expliqué avoir été appelée vers 10 h 15 par un garde de sécurité pour enquêter sur la présence de trois hommes «d’allure suspecte et intoxiqués» qui se trouvaient sur une propriété privée dans le nord-est de la ville.

Or, avant l’arrivée des patrouilleurs, les suspects ont pris la fuite au volant d’un camion blanc de cinq tonnes, percutant tout ce qui se trouvait sur leur passage, incluant un bâtiment.

De fil en aiguille et grâce à des appels au 911 d’automobilistes signalant le camion à la conduite erratique, les policiers ont pu le retrouver sur l’autoroute Memorial Drive, une importante artère qui traverse le cœur de la ville.

Pour éviter que les suspects causent encore plus de chaos, les policiers ont cherché à bloquer les sorties d’autoroute donnant sur le centre-ville. Or, à un moment, le conducteur a fait un demi-tour complet, retournant vers l’est de la ville, et a ultimement cherché à franchir un barrage policier.

«Le camion a été en mesure de franchir le barrage et s’est avancé vers les policiers, et vers 11 h, en raison de l’évolution rapide de la situation, un agent, qui compte 13 ans d’expérience au sein de la police de Calgary, a tiré avec son arme à feu», a expliqué le corps policier.

Deux des personnes qui se trouvaient dans le véhicule ont été atteintes mortellement. Un troisième suspect a pu être arrêté sur place.

L’Alberta Serious Incident Response Team (ASIRT), l’équivalent du Bureau des enquêtes indépendantes au Québec, a amorcé une enquête sur le travail des policiers dans ce dossier.