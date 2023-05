«Cauchemar» en Ontario: une fillette trouvée morte dans un puits près de sa garderie

Le «pire cauchemar» de deux parents s’est réalisé jeudi dernier en Ontario alors qu’une fillette de 2 ans a été retrouvée sans vie au fin fond d’un puits ouvert après avoir disparu de sa garderie.

«Vienna est décédée et a gagné ses ailes d’anges d’une manière dont les parents ne pensent que dans leurs pires cauchemars», peut-on lire dans une campagne de sociofinancement mise en place par une amie de la famille, Ericka Stapleton, pour l’aider à traverser la dure épreuve.

Jeudi dernier, en allant chercher leur petite Vienna Rose Irwin, 2 ans, à la garderie Watch Me Grow Day Care à Coburg en Ontario, les parents de la fillette ont réalisé qu’elle manquait à l’appel, selon ce qu’a rapporté le «Toronto Sun» lundi.

C’est alors que des recherches, épaulées par la police locale, auraient été mises en place dans le secteur pour retrouver la fillette dans les bois et les fossés avoisinants.

Malheureusement, le corps de l’enfant sans vie aurait été trouvé au fin fond d’un puits ouvert à proximité, pas moins d’une heure après le début des recherches. Malgré des tentatives de réanimation, elle aurait été déclarée morte à l’hôpital.

«Elle était la plus belle et la plus douce des petites filles et pendant son court séjour sur terre, elle en a touché tant. Cette perte tragique et soudaine a ébranlé la famille Irwin et tous les membres de notre petite communauté», peut-on lire dans le GoFundMe, qui avait atteint plus de 120 000 $ mardi.

Les funérailles de Vienna se tiendront jeudi.