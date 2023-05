Chrystia Freeland veut-elle partir? En tout cas, Michael Sabia va laisser un grand vide autour d’elle...

La nomination de Michael Sabia à la tête d’Hydro-Québec n’est pas encore confirmée par le gouvernement Legault, mais elle va créer un changement de garde important pour la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland.

À Ottawa, c’est bien connu que Mme Freeland compte beaucoup sur la présence de Michael Sabia. Un ministre et un sous-ministre se parlent régulièrement, mais le cas qui nous concerne, on parle d’une discussion presque chaque heure.

Ainsi, la ministre des Finances qui n’a pas une expérience indéfinie dans le domaine économique se fie beaucoup sur l’avis de celui qui a dirigé la Caisse de dépôt et placement au Québec.

Clairement, ce départ va créer un grand vide et soulève bien des questions sur l’avenir de Mme Freeland.

La suivante?

Est-ce que la vice-première ministre pourrait être la prochaine à quitter Ottawa?

Depuis maintenant des mois, les rumeurs vont bon train. Plusieurs observateurs voient Mme Freeland à la tête de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord.

Cependant, deux facteurs jouent contre Mme Frelland.

Premièrement, le secrétaire général vient toujours de l’Europe. Deuxièmement, comme le Canada ne remplit pas ses obligations envers l’OTAN, la vice-première ministre n’arrive pas avec une feuille de route très reluisante sur ce plan.

À court terme, il n’y aura pas d’élection au fédéral. Mais, on peut penser que Justin Trudeau va vouloir faire un remaniement à la fin de l’été.

Un brassage de cartes

Quelques joueurs dans son équipe ministérielle ne vont pas se représenter et quelques membres méritent une rétrogradation.

Le départ de la ministre des Finances ferait en sorte de brasser grandement les cartes, mais représente aussi une occasion pour M. Trudeau

De toute évidence, le gouvernement libéral est en panne d’idées, lui qui est embourbé dans l’histoire de l’ingérence chinoise depuis maintenant plusieurs mois.

Heureusement pour les libéraux, les élections ne sont pas à nos portes à moins que Jagmeet Singh se réveille et arrête d’appuyer son partenaire de noce.