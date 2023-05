Coupe Memorial: les Remparts connaissent leur pire match du tournoi dans une défaite sans conséquence

KAMLOOPS | Dans un match qui ne voulait rien dire pour eux, les Remparts ont livré une prestation en demi-teinte, mardi soir face aux Petes de Peterborough, s’inclinant 4-2 au Sandman Centre.

Québec termine quand même au premier rang du classement du tournoi à la ronde avec un dossier de deux victoires et une défaite. Avec cette victoire, les Petes forcent de leur côté la tenue d’un match de bris d’égalité, jeudi soir face au perdant de la rencontre de mercredi entre les Blazers de Kamloops et les Thunderbirds de Seattle. Le vainqueur de ce duel accédera directement à la demi-finale.

Peu d’émotion

C’était quelque peu prévisible mais les Diables rouges ont probablement joué leur pire match depuis un bon moment. La rencontre ne voulait rien dire puisqu’ils sont déjà assurés d’une place en finale et on n’a pas senti la même émotion qu’à l’habitude chez les hommes de Patrick Roy.

Il faut dire que, pour une équipe qui se battait pour sa survie, les Petes non plus ne sont pas sortis avec le feu dans les yeux non plus.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Le danger de ce match pour les Remparts étaient que des joueurs se blessent dans un match sans importance, et ça bien failli être le cas. Les Diables rouges ont eu la frousse deux fois plutôt qu’une en première période, la première fois lorsque Vsevolod Komarov a quitté momentanément vers le vestiaire après avoir été frappé par un adversaire, puis quelques minutes plus tard quand le capitaine Théo Rochette est resté étendu au sol quelques secondes après avoir été frappé à la hauteur de la tête.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Les deux joueurs ont été en mesure de demeurer dans la rencontre.

Premier but tardif

Il aura fallu attendre qu’il y ait un peu plus de neuf minutes d’écoulées à la deuxième période avant de voir un premier but, celui de Tucker Robertson marqué après un revirement causé par une chute de Vsevolod Komarov en territoire défensif.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Et les Petes en ont rajouté un peu plus de deux minutes plus tard, en profitant encore une fois d’un cafouillage des Remparts, en zone neutre cette fois, pour s’amener à deux contre zéro face à William Rousseau. Chase Stillman a remis à J.R. Avon qui a complété pour faire 2-0.

James Malatesta, encore lui, a redonné espoir aux Remparts avant qu’Avery Hayes ne batte William Rousseau d’un tir du haut des cercles alors que les deux formations évoluaient à quatre contre quatre, mais Nathan Gaucher a répliqué 27 secondes plus tard pour réduire à nouveau l’écart à un but.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Connor Lockhart a toutefois inscrit un but d'un angle restreint en début de troisième période qui a non seulement cassé les jambes des Remparts mais aussi eu raison de Rousseau, qui a été remplacé par Quentin Miller après avoir cédé quatre fois sur 29 tirs. À noter toutefois que le personnel d'entraineurs des Diables rouges avait discuté de cette possibilité, avant le début de la rencontre, afin de donner de l'expérience au jeune gardien de l'équipe. Il a d'ailleurs été parfait sur sept lancers, réalisant son plus bel arrêt face à Tucker Robertson peu de temps après être arrivé dans le match.

Tout le monde y était, ou presque

Après avoir émis la possibilité d’offrir une soirée de repos à ses joueurs, lundi soir, Patrick Roy a finalement utilisé son alignement complet face aux Petes. Seuls Charles Savoie et Thomas Darcy, blessés, n’ont pas participé à la rencontre. Ils ont été remplacés par Andrew Gweon et Mathieu Wener.

Les Remparts profiteront maintenant de quatre jours de congé avant la finale de dimanche prochain.