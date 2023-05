Découvrez les appartements locatifs EVOL et dites oui à plus de liberté!

Vous cherchez à profiter de la vie au maximum, tout en vous dégageant des responsabilités qui viennent de pair avec une propriété?

Adieu la pelle et la tondeuse, profitez de plus de liberté en vous installant dans les appartements locatifs tout neufs du projet immobilier EVOL à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Grâce à son emplacement stratégique en plein cœur de la ville, à quelques minutes d’une foule de services de proximité, la première phase de EVOL est rapidement devenue un projet très prisé.

Bonne nouvelle : une deuxième phase de 187 appartements locatifs, présentement en construction, ouvrira ses portes à compter du 1er juillet 2023!

Un style de vie clé en main

Crédit : EVOL

Pour consacrer votre temps à ce que vous aimez, EVOL St-Jean vous propose la vie d’hôtel à la maison, soit des appartements locatifs spacieux et de nombreux espaces communs où il fait bon relaxer, socialiser, bouger et s’amuser.

Une magnifique piscine intérieure, un gym à la fine pointe de la technologie, une salle de yoga, un salon détente avec foyer et une salle de billard agrémentent la vie des résidents du projet. Les locataires auront accès à plus de 3 500 pieds carrés d’aires communes pour s’adonner à leurs loisirs préférés!

Le complexe de la phase 2 est muni d’ascenseurs, d’un hall d’entrée avec accès sécurisé, de boîtes postales individuelles et de chutes à déchet pour plus de facilité. La construction a été pensée dans les moindres détails afin de vous offrir un mode de vie simplifié. Tout ce que vous avez à faire, c’est de profiter de la vie!

Des appartements tout inclus

Crédit : EVOL

Les 187 nouveaux appartements modernes de la phase 2 vous proposent différentes configurations (2 1⁄2, 3 1⁄2, 4 1⁄2, 5 1⁄2) afin de répondre à tous les besoins. Pour vous simplifier la vie, les 5 électroménagers sont inclus ainsi que le câble, l’Internet et les frais d’eau chaude. Des stationnements intérieurs/extérieurs sont aussi disponibles ($).

La construction en béton offre une insonorisation supérieure permettant plus de tranquillité et les plafonds hauts de 9 pieds procurent un effet de grandeur recherché. Chaque appartement est doté d’une terrasse et d’une fenestration abondante pour un maximum de luminosité.

Tous les condos locatifs EVOL ont été conçus selon les plus hauts standards de qualité et avec des matériaux haut de gamme, dont des comptoirs de quartz et des dosserets de céramique.

Un cadre de vie exceptionnel

Crédits : EVOL / iStock by Getty Images

En plus d’être construits sur un site d’exception, les condos locatifs EVOL sont situés à proximité de tout. En quelques minutes en voiture, à vélo et même à pied, vous aurez accès à des épiceries, des pharmacies, des banques, ainsi qu’à des espaces verts, des restaurants et des cafés.

Située en bordure de la magnifique rivière Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu offre le parfait équilibre entre la ville et la nature. Bien connue pour son célèbre Festival des montgolfières, la ville offre à ses résidents une qualité de vie unique dans un cadre idyllique et dynamique.

Avec son théâtre, ses musées, sa bibliothèque et ses terrains de golf à proximité, il fait bon vivre à EVOL!

Les appartements locatifs EVOL ont piqué votre curiosité ? Vous êtes justement à la recherche du nid douillet parfait ? Visitez le site Web evolstjean.com pour en savoir plus sur ce projet