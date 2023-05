Des pistes cyclables attendues verront le jour à Montréal

Les amateurs de vélo montréalais pourront bientôt rouler sur de nouveaux axes cyclables, notamment dans des arrondissements qui ne bénéficient pas encore de pistes sécuritaires, comme dans Montréal-Nord.

La Ville de Montréal va annoncer mardi la mise à jour de sa programmation cyclable pour cette année. Ce sont 53 projets qui seront développés dans la métropole, dont certains avaient déjà été communiqués à l’automne dernier.

Certaines de ces pistes arrivent après plusieurs demandes de Montréalais pour avoir des axes plus sécuritaires, alors que le vélo prend toujours plus d’importance dans la ville.

«On voulait que nos dépenses et nos énergies aillent le plus possible dans des secteurs qui sont plus loin du centre et qui sont mal desservis par le réseau cyclable», a souligné Marianne Giguère, conseillère associée aux transports actifs au comité exécutif de la Ville.

Il y a quelques semaines, plus d’une cinquantaine de citoyens avaient ainsi manifesté pour réclamer une piste cyclable dans Montréal-Nord. Aucun nouvel aménagement cyclable n’a été réalisé depuis plus de 40 ans dans cet arrondissement.

Ce sera désormais chose du passé puisque les amateurs de vélo pourront bientôt profiter de nouveaux axes sur certaines parties de la rue Prieur Est, de l’avenue Salk, de la rue d’Amos ou encore de l’avenue des Récollets.

«C’est un très bel ajout et je pense que ça va vraiment changer la donne dans cet arrondissement-là», a mentionné Mme Giguère.

D’autres axes cyclables seront aussi mis à niveau, notamment sur Le Plateau-Mont-Royal, dans Rosemont–La Petite-Patrie, Ahuntsic-Cartierville ou encore Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

L’élue ne pouvait toutefois pas encore confirmer de dates précises concernant l’arrivée de ces nouveaux axes puisque cela dépend des appels d’offres et de la complexité des travaux.

Les premiers aménagements devraient donc voir le jour dès cet été, et ce, jusqu’à l’automne prochain.

Afin de mieux planifier leurs déplacements, les cyclistes de la métropole pourront aussi profiter d’une carte interactive pour connaître les pistes qui sont disponibles ou non.

Plus complexe pour le centre-ville

Mme Giguère se dit bien consciente que les déplacements à vélo sont parfois plus difficiles au centre-ville de Montréal, notamment depuis que des travaux sont en cours sur le boulevard Maisonneuve.

«Le centre-ville, c’est complexe. Il y a beaucoup d’activité, il faut vraiment bien réfléchir à tous les enjeux pour que les besoins de tout le monde soient pris en compte. On prend le temps de bien faire les choses», a-t-elle rappelé.

Si l’axe sur la rue Peel ne sera pas complété cette année en raison «d’enjeux avec les appels d’offres», le Réseau Express Vélo (REV) Saint-Antoine/Viger va bien de l’avant avec un nouveau tronçon entre les rues Saint-Urbain et du Square-Victoria.

Des coûts parfois plus élevés

Ce n’est pas que le centre-ville qui est touché par des problèmes d’appels d’offres qui coûtent plus cher.

«Il y a vraiment une surchauffe dans l’industrie avec l’inflation», a reconnu Mme Giguère.

Le manque de main-d’œuvre pose aussi problème. «Il y a des pistes qu’on voudrait qui avancent plus vite, mais on attend notre tour pour l’arpentage. Il y a une pénurie d’arpenteurs», a-t-elle expliqué.

Au total, la Ville compte investir plus de 30 millions $ pour réaliser ces aménagements en 2023.