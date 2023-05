Exposition «Broue. L’homme des tavernes» au Musée de la civilisation, Michel Côté avait été «ému aux larmes»

Michel Côté avait été tellement touché que le Musée de la civilisation de Québec consacre une exposition à la mythique pièce Broue qu’il n’avait pu retenir ses larmes quand il l’avait visitée avec ses amis Marc Messier et Marcel Gauthier.

• À lire aussi: La communauté artistique pleure le départ de Michel Côté

• À lire aussi: Marc Messier sur le décès de Michel Côté: «Ses chances étaient minces, mais il les a toutes prises»

• À lire aussi: Michel Côté, le gars d’Alma

Présentée d’octobre 2019 jusqu’en 2021, l’exposition Broue. L’homme des tavernes permettait aux visiteurs de découvrir les décors et les costumes d’origine de la pièce de théâtre que le trio Côté-Messier-Gauthier a jouée 3322 fois, un record, après des débuts modestes au théâtre des Voyagements, en 1979.

«Quand on leur a montré la salle un peu avant l’inauguration, se souvient le directeur général du musée, Stéphan La Roche, j’étais à côté de lui. On avait recréé les coulisses et les loges avec l’horloge, leurs vêtements, et chaque comédien avait son emplacement. Quand il a vu ça, il a eu une grosse bouffée d’émotion. Je me souviens qu’il était venu les larmes aux yeux de revivre ce lieu qu’il avait fréquenté pendant des décennies. De voir qu’on expliquait au public comment ça se passait, ça le touchait beaucoup.»

«Michel était un être très émotif, très gentil et simple. Pour lui, qu’une œuvre sur laquelle il avait travaillé rentre dans un musée, c’est quelque chose qu’il n’avait jamais imaginé», poursuit M. La Roche.

L’affection des Québécois

À cause de la pandémie, qui a entraîné sa fermeture pendant neuf mois, et des jauges restreintes qui étaient en vigueur à la réouverture, Broue. L’homme des tavernes n’a pas établi de record d’achalandage au Musée de la civilisation, mais elle a marqué ceux qui l’ont vue, affirme le directeur.

«On a quand même senti toute l’affection que le public portait aux comédiens et à la pièce. C’était important pour eux et tous les commentaires reçus étaient extrêmement positifs parce qu’on découvrait les coulisses et tout le processus créatif», signale Stéphan La Roche.

Dans la foulée du décès du comédien adoré des Québécois, Stéphan La Roche s’attend à ce que d’autres musées lèvent la main pour présenter l’exposition, qui a passé quelques mois au Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke, en 2022.

«L’exposition est disponible pour la tourner. Nous avons des marques d’intérêt d’autres institutions au Québec, mais on ne peut rien annoncer en ce moment parce que ce n’est pas signé.»