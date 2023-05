Faut-il cautionner son enfant pour un emprunt?

Je suis la mère de deux enfants adultes que mon mari et moi avons élevés avec nos petits salaires et grâce à notre capacité à faire beaucoup avec quasiment rien. Nos jeunes n’en ont pas tiré le même héritage. Notre fille, maman d’un bout de chou de trois ans, a retenu la capacité à bien gérer sa vie, à exercer un métier où elle excelle, et à fréquenter de bonnes personnes.

Notre fils, c’est une autre paire de manches. Il n’a jamais performé à l’école, et s’est promené ensuite de jobine en jobine, après avoir abandonné l’école au secondaire V. Il n’a commencé à se stabiliser que l’an dernier, quand il a rencontré une fille qui est en train de lui mettre du plomb dans la tête.

Comme il semble s’être assagi, je voudrais le soutenir, alors que son père ne veut rien entendre. Mon fils veut s’acheter un camion pour pouvoir être plus mobile entre la campagne, où ils se sont installés, sa blonde et lui, et la ville où il travaille. Mais comme sa cote de crédit n’est pas bonne, que sa blonde n’est pas très riche non plus, il voudrait qu’on l’endosse pour l’emprunt qu’il doit faire. Mon mari refuse. J’aimerais que vous me donniez des arguments pour ne pas qu’on laisse tomber notre fils en aussi bonne voie de devenir sérieux.

Anonyme

Malheureusement, je ne vous donnerai pas les arguments souhaités puisque je pense comme votre mari. Il y a un vieux proverbe qui dit « Qui cautionne paye ». Comme vous n’avez pas de gros moyens financiers, le meilleur conseil à donner à votre fils est de n’acheter comme véhicule que ce que ses moyens lui permettent. Ainsi vous allez lui rendre service sans risquer d’y perdre votre chemise.