Gerard Gallant est-il l’homme des Flames?

Les Flames de Calgary lorgneraient du côté de Gerard Gallant pour leur poste vacant d’entraîneur-chef et l'intérêt semble réciproque.

Mardi, le réseau TSN a indiqué que l’organisation albertaine aurait contacté l’homme de 59 ans pour sonder son intérêt pour l’emploi et qu’il aurait répondu à l’affirmative.

À lire aussi: Les Capitals ont un nouvel entraîneur-chef

À lire aussi: Les Predators procéderont à un changement d’entraîneur-chef

À lire aussi: Une première en 20 ans dans la LNH et la NBA

Les Flames ont fait table rase après la saison 2022-2023 en ne renouvelant pas le contrat du directeur général Brad Treliving et en congédiant l’entraîneur-chef Darryl Sutter. Depuis, ils ont promu Craig Conroy au poste de DG.

De son côté, Gallant a été libéré par les Rangers de New York, et ce, après l’élimination du club aux mains des Devils du New Jersey en première ronde des séries éliminatoires. Le natif de l’Île-du-Prince-Édouard avait été embauché par les Blueshirts en 2021, après avoir remporté la médaille d’or avec l’équipe canadienne au Championnat mondial de hockey.

Gallant a agi comme entraîneur-chef de trois autres équipes dans la Ligue nationale de hockey, soit les Blue Jackets de Columbus, les Panthers de la Floride et les Golden Knights de Vegas.

Il a mené les «Chevaliers dorés» à la finale de la Coupe Stanley à leur première saison dans le circuit Bettman, soit en 2017-2018.