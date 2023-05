«Je ne pensais pas que ça allait être aussi chaud»: la vague de chaleur fait le bonheur des touristes à Montréal

La vague de chaleur qui débute à Montréal donne le coup d’envoi de la saison touristique estivale au grand plaisir des touristes qui sont attendus «en nombre record» cet été.

«Je ne pensais pas que ça allait être aussi chaud à ce temps-ci de l’année», lâche en espagnol Sanin Gomez, originaire de Colombie, accompagné de sa fille Sofia.

Il est venu visiter cette dernière qui vit à Montréal depuis le mois de février pour étudier dans la métropole québécoise.

Comme de nombreux touristes rencontrés hier par Le Journal dans le Vieux-Montréal, le père et la fille étaient stupéfaits par les chaudes températures de la première canicule de l’année, qui sont «parfaites pour le tourisme», selon Sofia Gomez.

«Pour nous, c’est une température incroyable», résume la jeune colombienne, loin d’être repoussée par les 34 degrés Celsius annoncés au cours des prochains jours puisqu’il fait souvent «40 degrés» dans son pays d’origine.

D’«excellente» à «trop chaud»

Un peu plus loin, contemplant la Basilique Notre-Dame, le couple belge Michel Van Quaethem et Jacqueline Bechoux profitaient d’une dernière journée de chaleur à Montréal avant leur retour en Europe.

«La température en ce moment, elle est excellente et supportable. Mais ce qu’ils annoncent dans les prochains jours, ce sera trop chaud, exprime M. Van Quaethem. Je ne sais pas si on aurait fait les marches qu’on a faites avec les températures qu’ils annoncent.»

Olivier Faucher / JdeM

En visite à Montréal après un congrès à Toronto, une famille résidente à Tampa en Floride et originaire de l’Inde a aussi été comblée par les températures durant sa tournée des attractions touritstiques.

«On avait peur qu’il fasse froid. On aime ça chaud, et c’est parfait en ce moment», résume Mahuya Pal, accompagnée de son mari et de sa fille.

9,5 millions de visiteurs attendus

Tourisme Montréal s’est de son côté dit encouragé de voir d'aussi belles températures donner le coup d’envoi à la saison touristique estivale dans la métropole.

«C’est sûr que ça nous enthousiasme», a mentionné la porte-parole Aurélie de Blois, qui s’attend à un été «record» en termes d’achalandage à Montréal depuis la pandémie.

Quelque 9,5 millions de visiteurs sont attendus cette année, soit 90% par rapport à 2019. L’an passé, ce sont huit millions de touristes qui ont passé par la ville.

«On est sur la courbe positive. On est super contents. Cet été, on va vraiment sentir qu’on est sur le point d’être revenus à la normale», conclut Mme de Blois.