Jonathan Sirois est devenu le gardien numéro un du CF Montréal par accident, mais il démontre qu'il a ce qu'il faut pour occuper ce poste

À seulement 21 ans, Jonathan Sirois est en train de s’établir comme gardien numéro un du CF Montréal et pourtant, il était clair qu’il devait poursuivre son apprentissage en jouant le rôle d’adjoint cette saison.

Le gardien montréalais arrivait dans la première équipe pour sa première saison en carrière dans la MLS, il se trouvait derrière James Pantemis. Mais celui-ci s’est blessé dès le premier match de la saison, ce qui a bousculé les plans de l’entraîneur-chef, Hernan Losada.

«Je suis tombé dans le bain plus vite que je pensais. En commençant la saison, je comprenais mon rôle, reconnaît Sirois avec humilité. J’étais encore en apprentissage, je devais m’adapter à la vitesse de jeu.

«Mais j’étais conscient que les choses peuvent aller vite dans le foot et j’étais prêt quand on m’a lancé dans l’action. Je n’ai pas trop été déstabilisé.»

Ajustement rapide

C’est donc le 25 février que Sirois a amorcé sa carrière en MLS quand Pantemis s’est blessé en toute fin de rencontre, à Miami.

«Ç’a été la meilleure façon d’obtenir mes premières minutes dans la MLS, mais c’est difficile à gérer parce que ça fait suite à une blessure d’un coéquipier.

«Je n’ai pas eu le temps d’être nerveux et de trop réfléchir à la situation. Tout s’est déroulé extrêmement vite parce que la semaine suivante, je commençais mon premier match à Austin.»

Depuis cette première présence inopinée, Sirois a amorcé treize matchs consécutifs dans la MLS et deux des trois rencontres que l’équipe a disputées en Championnat canadien.

«Je suis de plus en plus confiant, mais aussi de plus en plus à l’aise dans le but, ce qui fait que je suis plus calme et c’est ce que j’essaie de transmettre à ma défense.»

Record

On peut dire que Sirois se sent bien en MLS puisqu’il a récolté cinq jeux blancs en plus d’en ajouter un en Championnat canadien.

Le week-end dernier, il a également établi un nouveau record d’équipe en alignant 363 minutes consécutives sans accorder de but à domicile.

«Les victoires sans concéder de but, c’est la récompense pour tous les efforts qu’on a mis dans les entraînements. C’est la preuve que si on travaille bien collectivement, ça va bien aller.»

Avec de telles performances, il semble bien en selle comme gardien numéro, surtout que James Pantemis est de retour depuis trois rencontres et n’a pas encore été sollicité par Hernan Losada. Sirois, demeure pragmatique pour la suite des choses.

«On peut le voir comme une audition prolongée, mais je le vois surtout comme une façon pour moi d’engranger de l’expérience.»

Période difficile

Ce qui est bon signe dans le cas de Sirois, c’est que même si l’équipe n’a remporté qu’un seul de ses sept premiers matchs de la saison, il n’a pas cédé au découragement. Et il aurait pu après des défaites consécutives de 5 à 0 et 4 à 0 contre Vancouver et la Nouvelle-Angleterre alors que la longue liste des blessés affectait les performances de l’équipe sur le terrain.

«C’est sûr que c’est toujours difficile mentalement de connaître un début de saison comme ça. Tout jeune qui commence sa carrière souhaite d’avoir un début idéal où on marque des buts et on n’en encaisse pas. Ça n’a pas été mon cas.

Sirois fait preuve de beaucoup de maturité pour son jeune âge. Jugez-en par vous-mêmes.

«C’était important de dissocier ma performance individuelle de la performance collective et de contrôler ce que je pouvais contrôler afin de m’améliorer et d’aider l’équipe. Le pire aurait été de tomber dans une spirale négative, ça aurait été néfaste pour l’équipe.»

Bonne école

Il y a quelques années que Sirois est identifié comme un bel espoir dans les buts par la direction du CF Montréal. Mais on a été patient dans son cas.

Il a passé deux saisons avec le Valour FC de Winnipeg en Première ligue canadienne (PLC).

Il a amorcé sa première saison au Manitoba, en 2021, avec six blanchissages, un record de la ligue. Il a été nommé gardien de l’année du circuit canadien à la fin de la saison. Il aura finalement vécu deux belles années à Winnipeg même s’il pensait n’y rester qu’un an.

«Pour ma personne, c’était la meilleure décision de partir là pour deux ans même si j’étais un peu réticent avant la deuxième année. Mais ç’a été très bénéfique pour le joueur et pour l’humain. J’ai développé une certaine autonomie et une certaine maturité.

«Ce n’est pas facile d’arriver dans un nouveau groupe de joueurs où il faut se faire connaître et se faire respecter. J’ai foncé tête baissée et j’ai travaillé.»