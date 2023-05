Journée mondiale de la sclérose en plaque: l’urgence d’accélérer la recherche et d’augmenter l’offre de soutien

La santé est probablement la chose la plus importante que l’humain puisse posséder. Souvent, lorsque nous avons la santé, nous ne nous rendons pas nécessairement compte de notre chance par rapport aux personnes qui ont de graves problèmes de santé.

Par exemple, vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait votre vie si vous étiez aux prises avec des symptômes physiques et cognitifs graves? Malheureusement, cette réalité est celle avec laquelle 90 000 Canadiennes et Canadiens atteints de sclérose en plaques (SP) doivent composer tous les jours.

La SP est une maladie neurologique évolutive et incurable qui est imprévisible et qui prend pour cible le système nerveux central, y compris le cerveau. Les lésions causées par la SP, qui varient d’une personne à l’autre, peuvent se traduire par un large éventail de symptômes graves, comme des troubles de la vision, de la mobilité et de l’équilibre, ainsi que la spasticité et des engourdissements. Au Canada, on recense une moyenne de douze diagnostics de SP par jour, et cette maladie touche trois fois plus de femmes que d’hommes.

Plusieurs facteurs de risque semblent jouer un rôle dans l’apparition de la SP, mais les causes de cette maladie demeurent inconnues, ce qui fait qu’aucun remède contre celle-ci n’existe à l’heure actuelle. La recherche progresse, certes, comme le démontre l’existence de médicaments qui peuvent ralentir la progression de la SP. Toutefois, en l’absence de remède, les personnes qui vivent avec la SP doivent poursuivre leur combat. Nous croyons que ces gens ont besoin de soutien, car personne ne devrait avoir à composer seul avec les conséquences d’une maladie neurologique dégénérative.

Ainsi, en cette Journée mondiale de la SEP, il est de première importance de faire le point sur le soutien offert aux personnes atteintes de sclérose en plaques ainsi que sur l’état d’avancement de la recherche consacrée à cette maladie.

L’importance du soutien et de la recherche

En effet, en cette période post-COVID marquée par l’inflation et la pénurie de personnel dans le domaine de la santé, les besoins des personnes atteintes de SP sont multiples et ne cessent de croître. Qu’il s’agisse d’aide psychosociale, d’hébergement, de soutien à domicile, de proche aidant ou de sécurité du revenu et de l’emploi, les besoins des personnes qui ont la SP et de leurs proches sont innombrables.

En outre, en raison du vieillissement de la population et de la pose de diagnostics précoces de SP, rendue possible par les avancées scientifiques, il est désormais nécessaire de soutenir les personnes qui ont la SP durant une période beaucoup plus importante de leur vie, voire durant la majeure partie de celle-ci dans de nombreux cas.

La hausse des besoins des personnes touchées par la SP met en lumière l’urgence d’investir davantage en recherche et d’assurer l’accessibilité des traitements. En effet, seul l’avènement d’un traitement efficace pourra mettre fin à la hausse des besoins des personnes atteintes de cette maladie. Source d’espoir, un tel traitement marquerait assurément le début d’une nouvelle ère, celle d’un monde sans SP, où les gens n’auraient plus à composer avec la réalité qu’est le fait de vivre avec cette maladie incurable.

D’ailleurs, nous désirons souligner le travail de nos chercheuses et chercheurs québécois ainsi que la renommée de ces derniers sur les scènes canadienne et internationale. De nombreux scientifiques du Québec sont reconnus par leurs pairs à l’international. Nous en sommes très fiers et nous leur levons notre chapeau!

En faire plus

La collectivité de la SP souhaite aussi saluer les investissements du gouvernement du Québec visant à permettre la mise en œuvre d’une réforme efficace du réseau de la santé. Nous désirons également souligner que les parlementaires de tous les partis représentés à l’Assemblée nationale se montrent sensibles aux besoins des personnes atteintes de SP ou d’une autre maladie neurologique évolutive.

Or, malgré cette sensibilité fort à propos, il est primordial d’augmenter nos investissements au chapitre de la recherche et du soutien aux personnes qui vivent avec la SP.

Nous souhaitons réitérer que la Division du Québec de SP Canada est là pour aider la collectivité de la SP. Nous sommes présents partout au Québec et avons la volonté d’être un acteur de soutien à l’endroit des personnes atteintes de SP et de collaborer avec nos décideurs publics en vue de trouver les meilleures solutions possibles et de faire avancer la recherche.

Il importe particulièrement de parler de la SP à l’occasion de la Journée mondiale de la SEP. Toutefois, il convient de rappeler que les personnes qui vivent avec cette maladie doivent composer avec celle-ci durant toute l’année. Or, parmi ces gens figurent peut-être des membres de votre famille, ou certains de vos amis ou de vos collègues de travail.

Nous avons donc besoin d’aide de la part du plus grand nombre de gens possible. Faites un don et participez à nos événements, interpellez les décideurs publics et parlez de la SP. Tout le monde peut jouer un rôle important dans la lutte menée contre cette maladie. Ensemble, nous pouvons et nous devons en faire plus.

Diego Mena Martinez, Directeur général de SP Canada - Division du Québec