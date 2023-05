La fabuleuse histoire de Brad Pitt: de la pauvreté à la gloire de Hollywood

Charmeur, grand séducteur, tombeur de femmes, l’acteur le plus sexy de Hollywood avait plusieurs atouts dans son jeu, même s’il était sans le sou lorsqu’il est débarqué à Hollywood. Outre son sex appeal indéniable, Brad Pitt a su développer son talent d’acteur pour finalement décrocher des rôles dans une cinquantaine de films, en plus de devenir producteur pour finalement se hisser au sommet de la gloire. C’est ce que l’on apprend dans une biographie de l’acteur signée Frédéric Mitterrand.

L’auteur admet d’emblée ne pas connaître Brad Pitt, mais être un très grand fan de l’acteur. Sans avoir réussi à obtenir une entrevue avec le principal intéressé, Frédéric Mitterrand, qui a été ministre de la Culture de la France, affirme avoir interviewé plusieurs personnes de l’entourage du sexe-symbole, sans toutefois nommer ses sources.

Si l’auteur admire tant l’acteur, c’est principalement pour son ambition jumelée à une grande détermination. Force est de constater que la popularité de l’acteur demeure malgré les années qui passent et malgré quelques faux pas.

Pauvreté et ambition

C’est avec seulement 300$ en poche que Brad quittera le nid familial pour amorcer sa carrière à Hollywood, même s’il n’y connaît personne.

Né en 1963, Brad a grandi à Springfield, dans l’État du Missouri, dans une famille pieuse de la classe moyenne. Il a même été enfant de chœur dans une église baptiste.

Passionné d’architecture, il amorcera après son secondaire des études dans le domaine, mais abandonnera pour se tourner vers le journalisme et la publicité. Puis, en voyant des films dans les ciné-parcs avec Robert Redford et Paul Newman, il aura une révélation. Il veut devenir acteur. Il laissera définitivement ses études pour se tourner vers des cours d’art dramatique. Mais les débuts ne seront pas faciles. Pour survivre, il devra accepter une foule de petits boulots, comme chauffeur et homme à tout faire pour des strip-teaseuses, déménageur et il a même été la mascotte d’un restaurant en portant un costume de poulet sur le trottoir. S’il a parfois été humilié, il ne s’est jamais découragé.

Il enchaînera les auditions et décrochera quelques petits rôles durant plusieurs années avant de se faire remarquer. C’est seulement en 1991, quatre ans après ses débuts, qu’il commencera à faire jaser grâce au film Thelma et Louise.

Puis, il cumulera les rôles. Il deviendra l’une des plus grandes stars de sa génération. Parmi ses films notables figurent Entretien avec un vampire, Légendes d'automne, L'Armée des douze singes, Sleepers, Sept ans au Tibet, Rencontre avec Joe Black, Fight Club, Le Mexicain, Spy Game, Ocean's Eleven, Mr. et Mrs. Smith et Babel, où il joue le mari de Cate Blanchett. Puis, Once Upon a Time... in Hollywood, où il partage l’affiche avec Leonardo DiCaprio et qui lui vaudra un Oscar.

Au total, les films dans lesquels l'acteur a joué ont permis de rapporter plus de six milliards de dollars américains au box-office.

Aujourd’hui, l’acteur de 59 ans, acteur et producteur accompli, gagne en moyenne 20 millions de dollars américains par film, ce qui en fait l’un des acteurs les mieux rémunérés au monde.

Son cercle d’amis est impressionnant et il a joué avec les plus grands acteurs; on pense à George Clooney, Tom Cruise, Leonardo DiCaprio, Anthony Hopkins, Bruce Willis, Kevin Costner, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Matt Damon, Julia Roberts, Cate Blanchett, Angelina Jolie, Cameron Diaz, Penélope Cruz et Sandra Bullock, pour ne nommer que ceux-ci.

Dépressif et violent

Malgré toutes les vertus évoquées dans sa biographie, on reconnaît aussi que Brad n’est pas parfait. Son ex-femme Angelina Jolie lui reprochait de maltraiter quatre de leurs enfants où s’ajoute une certaine forme de violence conjugale. C’est ce qui l’aurait poussée à demander le divorce en 2016, divorce qui sera prononcé trois ans plus tard. Une somme colossale a été dépensée pour ce divorce.

De plus, on apprend que Brad a été alcoolique pendant 25 ans, une autre source de conflit avec la belle Angelina. Outre l’alcool, Brad souffre de dépressions sévères à répétition. À cela s’ajoute la prosopagnosie. Il s’agit d’une maladie qui fait en sorte qu’il a du mal à reconnaître les visages, même ceux des personnes qu’il connaît plutôt bien. Cette pathologie lui a malheureusement donné un air hautain de la part de ceux qui ignoraient sa maladie.

Nombreuses conquêtes amoureuses

Dans son livre, l’auteur fait défiler les nombreuses histoires d’amour de Brad, dont celle avec Angelina Jolie, rencontrée lors du tournage du film Mr. et Mrs. Smith, sorti en 2005. Les deux ont formé un couple au grand écran. À l’époque, il était déjà marié avec Jennifer Aniston. D’ailleurs, ce film a été l'un des plus grands succès au box-office cette année-là. L’auteur ne semble pas apprécier Angelina Jolie, allant jusqu’à dire qu’elle le rendait fou. Ils ont néanmoins eu 12 ans de vie commune, dont deux en tant que mari et femme. Ils ont eu six enfants, dont quatre ont été adoptés. Ensemble, ils ont eu des jumeaux.

Depuis sa séparation très médiatisée, Brad a multiplié les relations amoureuses. La plus récente en lice serait Ines de Ramon, de trente ans sa cadette.

L’acteur dont la fortune est aujourd’hui estimée à 420 millions de dollars américains, selon le magazine Forbes, compte plusieurs résidences. Il a vendu en mars dernier sa résidence de Hollywood pour 39 millions de dollars américains. Il est propriétaire du château de Miraval dans le Var, en France, un domaine de 600 hectares où se trouve une oliveraie et un domaine viticole. Il a également une villa en Italie près du lac de Garde, une résidence à Malibu ainsi qu’une à Dubaï, entre autres propriétés.

Brad Pitt est très engagé sur le plan humanitaire, offrant à plus d’une reprise un don d’un million de dollars à Médecins Sans Frontières.

Brad Pitt a été à maintes reprises en nomination et récompensé de nombreuses fois au cours de sa carrière. Parmi les plus importants honneurs, on compte les suivants:

– En 2009, Golden Globe pour le meilleur acteur dans un film dramatique, L'Étrange Histoire de Benjamin Button;

– En 2012, Golden Globe pour le meilleur acteur dans un film dramatique, Le Stratège;

– En 2014, Oscar du meilleur film pour Esclave pendant douze ans;

– En 2020, Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour Il était une fois à... Hollywood;

– En 1995 et en 2020, il est élu Homme le plus sexy du monde par le magazine People. ___________________________________________________________________

BRAD

Frédéric Mitterrand

XO Éditions

328 pages

_______________________________