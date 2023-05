La pédale au plancher pour l’industrie touristique

Le Canada est en avance sur sa relance touristique postpandémie et il compte garder la pédale au plancher afin d’attirer les visiteurs de partout dans le monde au pays. Mais il devra s’assurer que l’offre aérienne est suffisante s’il veut poursuivre sur son élan.

La Ville de Québec est l’hôte de Rendez-vous Canada 2023 cette fin de semaine, au Centre des congrès. Considéré comme les «Jeux olympiques» du tourisme, il s’y scellera des ententes évaluées à 150 M$ avec les joueurs majeurs de l’industrie touristique internationale.

Après avoir été très durement touchée par la pandémie, la relance du tourisme au pays va bien, même mieux qu’espéré, selon le ministre fédéral du Tourisme, Randy Boissonnault, qui s’est adressé à une salle remplie de médias provenant des quatre coins de la planète, hier.

«Le Canada possède ce que le reste du monde veut», a-t-il lancé avec enthousiasme avant d’énumérer une longue liste des principaux attraits du Canada.

D’ici la fin de l’année ou du premier trimestre de 2024, le ministre prévoit que l’industrie du tourisme roulera au même rythme qu’en 2019, soit «au moins un an avant les prévisions qu’on avait en 2021», dit-il

«Le nombre de visiteurs et l’argent dépensé [ont augmenté] et on est en train de voir que les gens qui arrivent dépensent plus qu’avant la pandémie.»

Transport aérien questionné

La question de l’accessibilité aérienne a toutefois refait surface par l’entremise d’un média mexicain et un autre de la Grande-Bretagne, durant la conférence de presse. Les deux reporters ont aussi pointé les prix élevés pour voyager jusqu’au Canada.

Le ministre Boissonnault a tenu à les rassurer, expliquant qu’il souhaitait lui aussi voir plus de vols et de meilleurs prix. En entrevue avec Le Journal, il a tenu à rappeler qu’il s’agit d’un «choix».

«L’Union européenne a choisi un modèle, le même modèle que nous. Les Américains ont choisi un modèle où ils subventionnent leurs aéroports et leurs lignes aériennes. On n’a pas pris cette décision et pour le moment, c’est un système où les usagers paient.»

Tourisme durable

L’avenir du tourisme est celui du tourisme durable a également indiqué le député d’Edmonton-Centre.

«Pour citer Wayne Gretzky: “patine là où la rondelle va être, pas où elle est”», s’est amusé Randy Boissonnault, pour montrer que les entreprises favorisant le développement durable seront mises de l’avant.

Liza Frulla, présidente du C.A. de Destination Canada abonde elle aussi dans le même sens.

«Je travaille avec des jeunes adultes dans ce milieu et c’est ce qui les préoccupe [le tourisme durable]», a appuyé celle qui porte aussi le chapeau de grande patronne de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ).

Une «vitrine incroyable» pour Québec

Québec bénéficie d’une «vitrine incroyable» avec la venue des «Jeux olympiques» du tourisme dans sa cour, croient les principaux acteurs de l’industrie dans la région.

Avec plus de 1500 participants et quelque 8000 nuitées d’hôtel, Rendez-vous Canada 2023 aura des retombées directes de près de 4 M$.

Les joueurs majeurs du tourisme international profiteront de leur passage pour notamment visiter plusieurs de nos attraits.

«Non seulement il y a des retombées économiques, mais les retombées vont se faire sentir aussi sur les prochaines années», avance le président-directeur général de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, Martin Soucy, rappelant au passage que Rendez-vous Canada devait se tenir à Québec en 2020.

Le directeur de Québec Destination Cité, Robert Mercure, parle pour sa part d’ «un événement clé pour créer de nouveaux partenariats», qui permettra à la région de poursuivre sa relance déjà bien entamée.

«Pour l’été passé, je me disais qu’on serait chanceux si on faisait 75% du volume de 2019. Finalement, on a touché 85% du volume de 2019. Et l’écart est en train de se réduire continuellement. Et cet été ce sera encore plus», prévoit-il.

La province fait bonne figure

Cette croissance s’observe aussi au niveau provincial, assure Martin Soucy.

«Le Québec se relève plus rapidement que toutes les autres provinces canadiennes, tant en terme de dépenses des touristes internationaux que d’arrivée internationale», dit-il.

En 2019, l’industrie touristique générait un peu plus de 16,4 G$ dont plus de 4 G$ en argent neuf dépensé par les visiteurs. «On n’a pas abandonné les marchés pendant la pandémie. On a gardé une présence pour entretenir l’image. La performance est excellente», a-t-il expliqué.

Rendez-vous Canada en bref

– Plus de 1500 participants en provenance de 29 pays

– Présenté pour la 7e fois à Québec

– Des retombées économiques de près de 4 M$ pour la région

– Des ententes totalisant plus de 150 M$ devraient être signées au cours de la fin de semaine