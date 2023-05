La saison d’Anthony Duclair à l’image de celle des Panthers

L’attaquant des Panthers de la Floride Anthony Duclair disputera la première finale de la Coupe Stanley de sa carrière, lui qui a passé par toute une gamme d’émotions en 2022-2023.

Le Québécois a été contraint d’amorcer sa campagne très longtemps après ses coéquipiers, puisqu’il s’est gravement blessé en juillet dernier. Il a finalement renoué avec l’action le 24 février et a pu jouer 20 parties en saison régulière.

Duclair a fait le parallèle entre son année et celle de son organisation, qui a obtenu sa qualification pour les éliminatoires de justesse.

«Ce fut toute une aventure et une longue saison avec ma blessure au tendon d’Achille, a-t-il raconté lundi, après l’entraînement des siens. Mon objectif était de revenir plus fort qu’avant. J’ai travaillé très fort pour revenir. Je suis fier de moi et de mon équipe d’avoir surmonté beaucoup d’adversité pendant l’année. Revenir, participer aux séries, atteindre la finale en étant les derniers qualifiés, c’est vraiment spécial.»

Le natif de Pointe-Claire n’a pas caché qu’il a parfois trouvé le temps long pendant qu’il se remettait de sa blessure.

«C’était de très longue journée. Je ne vais pas vous dire que j’étais toujours motivé, a avoué Duclair. Je suis humain. En même temps, je me répétais mon objectif. Pour moi, spécifiquement à 27 ans, je voulais m’assurer d’arriver au sommet de ma forme. Je veux être meilleur et je ne voulais pas que ma blessure ait des effets sur le long terme. J’ai fait ma rééducation très sérieusement et je suis revenu plus fort que jamais.»

Meilleur qu’avant

Dans toute chose, même les plus ardues, il y a moyen de trouver du positif. Le cas de Duclair en est un bel exemple. Selon son partenaire de trio Aleksander Barkov, l’ailier est revenu au jeu encore meilleur.

«C’est difficile de revenir après ce type de blessure. Avec la façon dont il joue, on dirait qu’il n’a pas manqué une seule seconde. Il patine peut-être même mieux qu’avant», a souligné le capitaine des Panthers.

Duclair semble assez d’accord avec l’analyse du Finlandais.

«Pour être honnête, je me sens même mieux qu’avant, a-t-il dit. J’ai l’impression d’avoir appris en regardant le jeu de la galerie de la presse. C’était une première pour moi d’être absent pour aussi longtemps. En regardant les meilleurs joueurs des autres équipes de haut, j’ai constaté comment ils étaient efficaces et j’ai pris des notes sur les meilleurs marqueurs pour faire des ajouts à mon jeu.»

Duclair et les Panthers amorceront la finale de la Coupe Stanley contre les Golden Knights à Vegas, samedi prochain. Ce duel et l’ensemble de la série seront présentés sur les ondes de TVA Sports.