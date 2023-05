Chaleur et beau temps: la saison des terrasses est officiellement ouverte à Montréal

La saison des terrasses semble officiellement ouverte alors que le beau temps s’installe à Montréal au grand plaisir des restaurateurs et de leur clientèle.

«Dès qu’il fait beau, les gens veulent être sur la terrasse», souligne en riant Rodrigo Fernandez propriétaire de Taco signature.

Le restaurant mexicain situé sur l’avenue Mont-Royal attire des milliers de Montréalais depuis son ouverture en 2020. Dès que le soleil sort, la clientèle de l’établissement délaisse l’intérieur pour profiter de la terrasse colorée.

«La période estivale représente environ 70% de nos revenus de l’année», explique le chef propriétaire de 41 ans.

Enfin l’été

Après une météo changeante, de la pluie et du froid pendant le dernier mois, la saison des terrasses est officiellement lancée avec la chaleur prévue pour les prochains jours. L’engouement se fait déjà sentir a remarqué Le Journal Mardi en se promenant sur des rues commerçantes.

Marianne Langlois / JdeM

«La semaine dernière en installant la terrasse on gelait un peu [...] mais maintenant [la] chaleur s’installe et on voit que les gens veulent profiter des terrasses», observe Marc-André Audet, le propriétaire du Café Boutique Les Malins rencontré sur le Plateau Mont-Royal.

Mardi midi, plusieurs Montréalais avaient pris d’assaut la terrasse de l’établissement pour profiter de leur pause dîner. La fin de semaine a également été très occupée selon le propriétaire.

«On est enfin bien, on en profite pour sortir prendre du soleil entre amis», lance Michel Pitre, qui soulignait l’anniversaire de ses collègues.

L’atmosphère était festive sur l’avenue Mont-Royal qui est piétonne à nouveau cette année. En plus des nombreuses terrasses qui sont apparues un peu partout, des tables de pique-nique et des chaises ont été installées.

Marianne Langlois / JdeM

«On peut profiter du soleil, en plus on est juste devant les bureaux, j’aime beaucoup», commente Marie-Ève Beaudoin, une designer d’intérieur qui travaille sur le Plateau et qui s’affairait à déguster un sandwich avec ses amies.