Pas de piscines avant deux semaines, des Montréalais se tournent vers la plage

Les gens se sont rabattus vers les zones d’ombre et la plage en ce premier jour de vague de chaleur qui déferle sur Montréal tandis que la majorité des piscines et des pataugeoires municipales n’ouvriront pas avant la mi-juin.

«Il fait chaud et [ma fille] réclame les piscines, mais c’est fermé», lance Nesrine Ait Bouziab.

La mère de famille s’est donc rendue à la plage de Verdun avec sa petite Amelia, même si l’endroit n’est pas encore surveillé par des sauveteurs. C’est pourquoi elle reste à ses côtés dès qu’elle entre dans l’eau.

«Il fait chaud de plus en plus tôt», remarque aussi Julie Gaudreault, maman du petit William, qui se demande si les piscines publiques ne devront pas envisager d’ouvrir plus tôt.

Les piscines extérieures toujours fermées

Si les jeux d’eau sont déjà ouverts dans la majorité des arrondissements de Montréal, la plupart des pataugeoires et piscines extérieures sont fermées.

Chauffée, la piscine du parc Hans-Seley, dans Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, est l’une des seules ouvertes, mais à partir de 16h seulement.

Jusqu'au 17 juin, la piscine du parc Jean-Drapeau est accessible seulement la fin de semaine.

La majorité des piscines et des pataugeoires n’ouvriront pas avant cette date, selon le site internet de la Ville de Montréal.

Anouk Lebel / JdeM

Pour une ouverture plus tôt

«Les gens vont aller où? Ils vont aller dans les plans d’eau naturels pour se rafraîchir, même si l’eau est très froide, ou dans la piscine des voisins», s’inquiète le directeur général de la Société de sauvetage du Québec, Raynald Hawkins.

Il craint que cela en encourage certains à faire fi des règles de sécurité et plaide pour que les piscines ouvrent plus tôt dans la saison, en raison des chaleurs hâtives mais aussi pour faciliter le recrutement de sauveteurs.

«Les étudiants d’université sont disponibles dès la mi-avril et ceux du cégep, dès la mi-mai. Ils ont quatre à huit semaines pour travailler dans un autre milieu», illustre-t-il.

Il est toutefois encouragé par une augmentation de l’intérêt pour la formation de sauveteur et de moniteur de natation, gratuite depuis l’an dernier pour répondre à la pénurie de main-d’œuvre.

– Avec Hugo Duchaine

Profiter de l’ombre

Anouk Lebel/ JdeM

Le début du temps chaud n’a pas empêché Réjean Aumont, 72 ans, et Jean-Pierre Foucher, 75 ans, de jouer leur partie quotidienne de lancer de fers au parc Pélican.

«On y va à notre rythme. On joue à l’ombre et on boit beaucoup d’eau», souligne M. Foucher.

Retraité depuis plus d’une quinzaine d’années, il explique qu’il joue presque tous les jours à ce jeu d’extérieur qui consiste à lancer un anneau de métal en forme de U dans une boîte.

«J’aime ça la chaleur, surtout à l’ombre, on est corrects», renchérit M. Aumont, qui se réjouit d’avoir le seul terrain qui ne se trouve pas directement sous le soleil.

Pour éviter les noyades

S’assurer que la piscine n’est pas accessible pour les enfants et le voisinage quand elle n’est pas surveillée;

Ne pas se baigner seul;

Éviter de consommer de l’alcool dans l’eau ou sur une embarcation;

Toujours porter une veste de flottaison dans une embarcation, même quand l’eau est chaude.

Source: Société de sauvetage du Québec

Quelques conseils à suivre quand il fait chaud

Boire de 6 à 8 verres d’eau par jour, sans attendre d’avoir soif;

Se reposer dans un endroit frais, à l’air climatisé ou à l’ombre;

Porter des vêtements légers et de couleur claire;

Réduire l’effort physique;

Boire avec modération les boissons alcoolisées ou à forte teneur en caféine ou très sucrées, car elles déshydratent.

Source: Ville de Montréal