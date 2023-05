Panthers c. Golden Knights: voici 16 choses à savoir sur la finale de la Coupe Stanley

Nous y voilà. Après 83 matchs et sept semaines de séries éliminatoires, les Panthers de la Floride et les Golden Knights de Vegas sont les deux seules équipes toujours en vie.

• À lire aussi: Octroyer 10 M$ à un gardien: une décision toujours aussi insensée?

• À lire aussi: Les Sénateurs vendus pour 1 milliard $ avant vendredi?

Cette finale, qui se mettra en branle samedi à Las Vegas, nous assurera de couronner un champion n’ayant jamais soulevé le précieux trophée auparavant.

En éliminant les Stars, lundi soir, les Golden Knights sont devenus la troisième équipe en 90 ans à atteindre la ronde ultime deux fois à leurs six premières saisons d’existence.

Du côté des Panthers, c’est une première présence en finale depuis le balayage subi aux mains de l’Avalanche du Colorado, au printemps de 1996.

À première vue, les Golden Knights partent dans le siège des favoris. Non seulement ont-ils connu une saison de 111 points, mais sur le plan de l’expérience, ils ont les mains pleines. Douze joueurs possèdent de l’expérience en finale de la Coupe Stanley. En plus des six joueurs présents en 2018, ils misent sur Alec Martinez (2014, Kings) et Alex Pietrangelo (2019, Blues), deux anciens champions.

Toutefois, les Panthers ont démontré depuis le début des séries qu’ils n’avaient pas de complexes. Ils ont éliminé coup sur coup trois des quatre premières équipes du classement général.

PANTHERS DE LA FLORIDE

Fiche de l’équipe en saison

92 points (42-32-8), 4e division Atlantique

Parcours en séries

1 er tour: victoire contre les Bruins en sept matchs

tour: victoire contre les Bruins en sept matchs 2 e tour: victoire contre les Maple Leafs en cinq matchs

tour: victoire contre les Maple Leafs en cinq matchs Finale de l’Est: victoire contre les Hurricanes en quatre matchs

Joueur à surveiller: Matthew Tkachuk

Photo Getty Images via AFP

Le directeur général Bill Zito peut se féliciter d’avoir fait l'acquisition de l’attaquant au cours de la saison morte. Tkachuk a été l’homme des grandes occasions lors de la finale de l’Association de l’Est. Contre les Hurricanes, il a inscrit trois des quatre buts gagnants, dont celui des deux premiers matchs en prolongation. Il s’est également fait complice de celui du troisième match.

Joueur surprise: Brandon Montour

Peu importe l’issue de la finale, ces séries de 2023 nous auront permis de découvrir Brandon Montour. Si un trophée Norris était décerné pour les séries éliminatoires, il serait un sérieux candidat. Le défenseur de 29 ans domine son équipe avec un temps de jeu moyen de 27 min et 35 s par match. Il a été un rouage important dans la série face aux Bruins en marquant cinq buts.

Sous le radar: Sam Reinhart

Dans l’ombre des Tkachuk, Bobrovky et Barkov, Reinhart fait un travail colossal pour les Panthers. Il a déjà sept buts au compteur, deux de moins que Tkachuk. Il est le deuxième attaquant des Panthers le plus utilisé tant sur l’attaque massive qu’en désavantage numérique. Il n’y a que Barkov qui voit plus d’action que lui sur les unités spéciales.

L’inspiration: Anthony Duclair

Photo Getty Images via AFP

Le Québécois est passé par toute la gamme des émotions cette saison. Opéré pour une blessure à un tendon d’Achille, Duclair a raté les 61 premiers matchs de la saison. Depuis son retour, il évolue en compagnie d’Aleksander Barkov. Au cours des présentes séries, il a récolté neuf points en 15 rencontres.

L’homme masqué: Sergei Bobrovsky

Le gardien russe a poursuivi sa domination. Il se présente en finale avec un taux d’efficacité de 0,935. Il a représenté un mystère pour les attaquants des Hurricanes, qui ont dû attendre le quatrième match pour pouvoir le déjouer à forces égales. Il n’est qu’à une victoire du record d’équipe (12) détenu par John Vanbiesbrouck depuis 1996.

Derrière le banc: Paul Maurice

À sa première saison derrière le banc des Panthers, Paul Maurice atteint la finale de la Coupe Stanley pour la première fois depuis 2002. À l’époque, il dirigeait les Hurricanes de la Caroline. D’ailleurs, avec 1766 matchs de saison régulière derrière la cravate, il est l’entraîneur comptant le plus d’ancienneté sans n’avoir jamais soulevé le précieux trophée.

La clé de la série: ballon à dégonfler

Les Panthers devront rapidement dégonfler le ballon d’Adin Hill, lui faire perdre la confiance qu’il a bâtie depuis qu’il a pris le relais devant le filet des Golden Knights. Ils devront également trouver une façon d’être efficace contre tous les trios des Golden Knights. Jusqu’ici, chacun d’eux a participé activement aux succès des champions de l’Association de l’Ouest.

Le chiffre à connaître: 71,2%

Curieusement, cette finale mettra aux prises les deux pires unités d’infériorité numérique des séries. La seule équipe ayant fait pire que les Panthers (71,2%), c'est les Golden Knights (63%). Au moins, les Floridiens ont su se reprendre sur l’attaque massive (27,9%), ce qui n’a pas été le cas pour leurs rivaux (18,5%).

GOLDEN KNIGHTS DE VEGAS

Fiche de l’équipe en saison

111 points (51-22-9), 1er division Pacifique

Parcours en séries

1 er tour: Victoire contre les Jets en cinq

tour: Victoire contre les Jets en cinq 2 e tour: Victoire contre les Oilers en six

tour: Victoire contre les Oilers en six Finale de l’Ouest: Victoire contre les Stars en six

Joueur à surveiller: Jack Eichel

Photo Getty Images via AFP

Les Golden Knights ont payé un gros prix pour sortir Eichel de Buffalo et l’attirer dans la ville du vice. À sa première expérience en séries, Eichel sert de moteur offensif des Knights avec 18 points (6 b, 12 p) en 17 matchs. Il est un candidat pour le Conn-Smythe.

Joueur surprise: William Carrier

Au début du mois de mars, Carrier croyait que sa saison était terminée en raison d’une blessure au bas du corps. Il a déjoué les plans des médecins avec un retour au jeu pour le cinquième et dernier match du premier tour contre les Jets. Le Québécois apporte une grosse dose d’énergie à l’aile du quatrième trio.

Sous le radar: William Karlsson

Karlsson a marqué 14 buts en 82 matchs cette saison. Il a retrouvé sa touche magique depuis le début des séries avec une récolte de 10 buts en 17 matchs. Il a toujours connu du succès en séries, comme en témoigne sa fiche de 63 points (29 b, 34 p) en 88 rencontres.

L’inspiration: Jonathan Marchessault

Photo Getty Images via AFP

À l’image de Karlsson, Marchessault fait partie de l’aventure à Vegas depuis le premier jour. Ils sont deux des six membres originaux de l’équipe. L’ailier de 32 ans n’a jamais gravé son nom sur la coupe Stanley. Il joue toujours avec cœur et marque de gros buts pour son équipe.

L’homme masqué: Adin Hill

Il y a eu un carrousel de gardiens chez les Knights cette saison avec la blessure à Robin Lehner avant le début de la saison et celle de Logan Thompson au mois de mars. Hill a hérité du rôle de partant quand Laurent Brossoit est tombé au combat lors du troisième match contre les Oilers. Depuis ce temps, Hill a rempli sa mission en offrant de bons départs à son équipe. Il a signé deux jeux blancs contre les Stars en finale de l’Ouest.

Derrière le banc: Bruce Cassidy

Cassidy caressait le rêve de soulever la coupe Stanley avec les Bruins, l’équipe de son enfance en raison de son idole Bobby Orr. Il a atteint la finale en 2019, mais les Blues ont détruit son plan. Il a conduit les Golden Knights en finale à sa première saison derrière le banc de l’équipe.

La clé de la série: déstabiliser Bobrovsky

Les Golden Knights ont trouvé des façons d’ébranler Jake Oettinger, l’un des bons gardiens de la LNH. Ils devront garder la même recette contre le mur Sergeï Bobrovsky. Les Knights ont une attaque équilibrée avec huit attaquants de neuf points et plus depuis le début des séries.

Le chiffre à connaître: 125

Les Golden Knights gagnent, peu importe l’identité du gardien. Pour y arriver, ils doivent remercier un trio de défenseurs. Alec Martinez (46), Alex Pietrangelo (44) et Brayden McNabb (39) ont bloqué un total de 125 tirs depuis le début des séries.