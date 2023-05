Les Remparts reposeront-ils leurs vétérans ? Cinq choses à savoir avant le dernier match de la ronde préliminaire de l'équipe

Les Remparts se préparent pour leur dernier match de la ronde préliminaire, face aux Petes de Peterborough. D'un côté, le match ne veut rien dire alors que, de l'autre, il pourrait bien être le dernier du tournoi.

Voici cinq choses à retenir à l'approche de ce duel :

1. Les Petes se battent pour leur vie

Si le match de mercredi soir ne veut plus rien dire pour les Remparts, puisqu’ils ont confirmé leur place au premier rang du tournoi à la ronde et ainsi leur place en finale, pour les Petes, il s’agit d’une question de vie ou de mort. Les hommes de Rob Wilson ont perdu leurs deux premiers matchs de la compétition et doivent absolument l’emporter pour forcer la tenue d’un match de bris d’égalité, jeudi.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

« On a eu beaucoup d’adversité durant la saison et on n’a pas eu les résultats qu’on voulait. En séries aussi, il y a des matchs ici et là lors desquels on n’était pas à notre meilleur mais on revenait toujours plus fort. On n’a pas le choix de gagner si on veut continuer. Les gars ont le feu dans les yeux et ne veulent pas que ce soit notre dernier match », résumait le défenseur Samuel Mayer.

2. Pas de changement à l’alignement des Remparts

Patrick Roy avait laissé planer la possibilité de reposer certains de ses joueurs face aux Petes, après la victoire de lundi soir, mais ce ne sera pas le cas. Seuls Charles Savoie et Thomas Darcy rateront la rencontre parmi les joueurs réguliers, en raison de blessures. C’est Andrew Gweon et Mathieu Wener qui prendront leurs places dans l’alignement.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

« La finale est dimanche mais on est venu ici pour jouer chaque match et on va se concentrer sur ce match-là. On ne va pas se concentrer sur la finale avant d’avoir joué notre dernier match. On veut continuer à jouer de la bonne façon et se concentrer sur qui on est. »

3. Mayer est un francophone

D’ailleurs, Mayer était bien heureux de répondre aux questions des médias en français, lundi matin. Natif de L’Orignal, tout près d’Hawkesbury, il est le seul francophone chez les Petes, malgré le fait que certains joueurs ont des noms de famille qui pourraient suggérer qu’ils parlent français (Jax Dubois, Quinton Pagé et Chase Lefebvre).

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

« Il y en a qui le comprennent un peu mais personne qui le parle », mentionnait-il.

4. Des coups salauds à prévoir ?

Si les Remparts prenaient les devants rapidement et que les Petes voyaient que leurs chances de revenir s’amenuisaient, pourrait-il y avoir des gestes répréhensibles de commis qui pourraient mettre à risque les joueurs de Québec ? Questionné à ce sujet, Patrick Roy préfère s’en remettre aux officiels.

« On a d’excellents officiels qui sont là et on a confiance qu’ils vont faire le travail. »

5. Patrick Roy fier pour Anthony Duclair et Jonathan Marchessault

La finale de la Coupe Stanley entre les Panthers de la Floride et les Golden Knights de Vegas mettra aux prises deux anciens membres de l’organisation des Remparts : Anthony Duclair pour la Floride et Jonathan Marchessault pour Vegas.

Getty Images via AFP

« On a beaucoup de fierté comme organisation par rapport aux joueurs qui sont passés par notre développement, assurait Roy. De voir Anthony et Jo s’affronter, c’est un sentiment de fierté. C’est un peu ce qu’on essaie de faire, soit de permettre aux jeunes de vivre leur rêve et permettre un jour d’évoluer dans la LNH ou bien de réussir dans un autre domaine. »