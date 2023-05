Michel Côté jouait au tennis avant chaque représentation de «Broue» à Québec avec son ami Marc Messier et deux pros du Club Avantage

On connaît tous le comédien et l’homme de théâtre, mais Michel Côté a développé une passion pour le tennis au cours de sa carrière sur scène et au grand écran.

Depuis les débuts de la pièce Broue en mars 1979, Côté avait développé une routine avec ses partenaires Marc Messier et Marcel Gauthier chaque fois qu’ils se pointaient à Québec pour une représentation.

Chaque vendredi qu’ils étaient à Québec, les trois amis se pointaient au Club Avantage pour une séance de deux heures de tennis pour Côté et Messier et une séance au gymnase pour Gauthier.

«Ce fut un privilège de jouer toutes ces années avec Michel et Marc, raconte l’ancien professionnel du Club Avantage et directeur de la Coupe Banque Nationale Jacques Hérisset. Ils avaient développé une routine qu’ils suivaient à la lettre. De 12 h à 14 h, on jouait en double avec un autre professionnel du club; on dînait ensemble et les gars allaient faire une sieste avant leur spectacle en soirée.»

Un joueur passionné

Hérisset se souvient très bien de la passion de Côté. Les deux faisaient toujours la paire alors que Messier évoluait en compagnie d’un autre pro du club.

Jacques Bordeleau et Pierre Crépeau étaient du nombre tout comme Marc-André Tardif, le fils de Marc, qui a connu une belle carrière junior et qui a développé un bon lien d’amitié avec les comédiens.

«Michel se donnait à 110%, résume-t-il. Il n’était pas le meilleur joueur et il avait son propre style, mais il voulait tellement. On a tellement ri. Les gars étaient compétitifs et personne ne voulait perdre. On pouvait voir les mimiques de ses personnages apparaître d’un instant à l’autre selon l’évolution du match. Je me souviens de ses high five après un bon échange.»

«Michel était partout sur le terrain et il voulait frapper toutes les balles, de poursuivre Hérisset. On lui a donné quelques trucs et il s’est beaucoup amélioré au fil des ans. Michel adorait le tennis. Parce qu’il ne jouait pas quand il retournait à Montréal, il avait toujours hâte de se produire en spectacle à Québec. Marc était un bon joueur. Il possédait un bon service, un bon coup droit et une bonne technique.»

Les membres du club ne tardaient pas à reconnaître les deux comédiens. «Les dames qui jouaient en double les saluaient et Michel était toujours aussi gentil. Les autres joueurs ne les dérangeaient pas parce qu’ils savaient que c’était leur moment relax.»

Raquette autographiée

Hérisset et le comédien ont échangé une raquette. «Je lui avais donné une raquette en cadeau et il m’avait demandé de l’autographier. Je lui ai moi aussi demandé d’autographier la raquette qu’il m’a donnée. J’en parlais à mon épouse lundi soir et son départ me fait de la peine. Quand ils ont arrêté Broue en 2017 après plus de 3000 représentations, j’ai écrit à Michel pour lui dire qu’on allait s’ennuyer d’eux. Il y a à peine un an, j’avais assisté au spectacle Seul...en scène de Marc et il m’avait dit que les nouvelles n’étaient pas encourageantes pour Michel.»