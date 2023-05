Nuits d'Afrique: 5 spectacles à me pas manquer

Avec plus de 150 spectacles répartis sur 13 jours de programmation en salles et six jours de programmation extérieure, le festival international Nuits d’Afrique réserve encore une fois cette année une programmation abondante, diversifiée et très abordable.

Pour s’y retrouver, voici les recommandations de sa directrice générale, Suzanne Rousseau, qui a dévoilé la programmation complète mardi après-midi.

1- Le grand spectacle d’ouverture avec Angélique Kidjo

AFP

Angélique Kidjo, originaire du Bénin, ouvrira les festivités le 12 juillet au Mtelus. Forte de plus de 40 ans de carrière et lauréate de cinq prix Grammy et d’un prix Polaris, elle se distingue par sa voix puissante, sa présence scénique et ses rythmes ouest-africains empreints d’une multitude d’influences musicales riches, telles que le R&B, le funk et le jazz.

«On l’avait reçue en 2013 et on est tellement heureux de la ravoir. Elle représente vraiment bien l’esprit du festival», a souligné Suzanne Rousseau.

2- La nuit de la Kora

La Nuit de la Kora, présentée dans le cadre de la série prestige, saura réchauffer les cœurs de ceux qui aime la musique d’écoute, a fait valoir la DG de Nuits d’Afrique. Avec le multiinstrumentiste sénégalais Seckou Keita et le sénégalo-québécois Zal Sissokho, le public pourra se laisser bercer par le son de la harpe africaine à 21 cordes. Ce spectacle sera présenté au Gesù, le 16 juillet.

3- Kaleta et Super Yamba Band

Le groupe Kaleta, qui est basé aux États-Unis, mais originaire du Bénin et du Nigéria, en sera à sa première participation à Nuits d’Afrique, le 15 juillet, au Club Balattou. Le chanteur et leader du groupe, Kaleta, a tourné de nombreuses années avec Egypt 80, le groupe de Fela Kuti, et fait partie des collaborateurs de la grande Lauryn Hill. Ce concert vaut vraiment le détour, selon Suzanne Rousseau.

4- Yemi Alade

PHOTO Emmanuel Oyeleke

La Nigérienne Yemi Alade n’avait pas obtenu son visa de travail à temps, l’an dernier, pour le spectacle de clôture du festival et avait dû reprendre son concert en novembre au Mtelus. Avec sa voix puissante et ses chorégraphies énergiques, la reine de l’afropop reviendra encore une fois à Montréal cet été et montera finalement sur la grande scène du festival, le 19 juillet prochain.

«On a travaillé fort pour être sûr que cette année on puisse la présenter en plein air gratuit et on a tenu promesse», a notamment souligné avec le sourire la directrice générale. Elle considère d’ailleurs ce spectacle parmi les «must» du festival.

5- Spectacle de clôture avec Meiway et Le Zo Gang

Véritable «showman», Meiway, qui avait marqué le festival en 2016 avec son énergie, sera de retour cette année pour la clôture du 23 juillet prochain. «Il a avec lui des chanteurs, des danseurs et beaucoup de musiciens sur scène. C’est la fête. Les gens sortent leur mouchoir blanc et dansent le zoblazo, ce genre musical qu’il a inventé», a souligné Suzanne Rousseau.

La programmation extérieure prendra vie au Parterre du Quartier des spectacles et de l’Esplanade Tranquille du 18 au 23 juillet, où les deux scènes y seront sollicitées en continu de 15 h à 23 h.

Marché Tombouctou

Photo d’André Rival fournie par le festival Nuits d’Afrique

Le marché Tombouctou sera également de retour dans le village des Nuits d’Afrique avec une quarantaine d’exposants provenant d’un peu partout dans le monde, tandis que la promenade des saveurs permettra aux restaurateurs de faire découvrir leur cuisine aux festivaliers. «On pourra se promener de l’île Maurice à la Jamaïque, en passant par la Martinique, le Sénégal, ou encore la Côte d’Ivoire et le Maroc, par la nourriture», a rappelé Mme Rousseau.

Pour se familiariser avec la programmation complète, la compilation musicale du festival sera disponible en ligne dès mercredi. Elle comprend une sélection de 18 titres d’artistes phares de cette 37e édition.

Pour consulter la programmation complète, c’est ici.