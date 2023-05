Finale de la coupe Stanley: payer un gardien 10 M$, une décision toujours aussi insensée?

Investir dans un gardien ou pas? Là est la question que plusieurs se posent saison après saison. Et quel budget doit être consacré à celui dont le mandat est d’arrêter les rondelles?

Marc Bergevin a été vivement critiqué le jour où il a accordé un contrat de 10,5 M$ par saison à Carey Price en juillet 2017. L’incapacité de l’équipe à gagner la coupe Stanley durant la durée de cette entente (qui prendra fin en 2025-2026) n’a fait qu’exacerber la situation.

Plusieurs se sont alors mis à stipuler que le directeur général du Canadien avait fait une grave erreur en réservant plus de 10% de la masse salariale de son équipe pour un gardien. La tendance des dernières années tend à donner raison aux détracteurs de l’ancien dirigeant.

Au cours de la dernière décennie, un seul gardien d’une équipe championne de la coupe Stanley s’est approché du salaire empoché par Price : Andrei Vasilevskiy, qui touchait 9,5 M$ lors de la deuxième conquête de suite du Lightning, en 2021.

Sinon, tous les autres gagnaient 6,1 M$ ou moins lorsqu’ils ont soulevé le précieux trophée. Même Marc-André Fleury, troisième gardien le plus victorieux de l’histoire de la LNH, était loin du compte, gagnant pratiquement la moitié moins que Price.

Le réveil du Bob

Or, voilà qu’arrivent les Panthers et leur gardien de 10 M$. Quatre victoires de plus et Sergei Bobrovsky, dont le contrat avait été grandement inspiré par celui de Price, inscrira son nom sur la coupe Stanley. Ce qui relancera le débat sur la justesse ou non d’octroyer une somme aussi faramineuse à un gardien de but.

Aujourd’hui, Bill Zito doit être bien heureux de miser sur lui. Toutefois, il devait se demander de quelle patate chaude il venait d’hériter lorsqu’il a remplacé Dale Tallon au poste de directeur général des Panthers, en septembre 2020.

Tallon est celui qui avait offert à Bobrovksy 10 millions de bonnes raisons de déménager en Floride. Sauf que depuis son arrivée, le Russe était loin de répondre aux attentes... jusqu’à son réveil espéré, mais inattendu survenu lors du premier tour des séries contre les Bruins de Boston.

À contre-courant

Par ailleurs, les directeurs généraux, sans doute largement influencés par leur dépisteur en chef, répètent souvent que la clé du succès d’une concession passe inévitablement par le repêchage. Si c’est vrai dans bien des cas, il semble que les Panthers soient l’exception à la règle.

Parmi les 23 joueurs qui ont disputé au moins un match dans l’uniforme floridien depuis le début des présentes séries, seulement trois ont été développés par les Panthers: Aleksander Barkov (2e choix au total en 2013), Aaron Ekblad (1er choix au total en 2014) et Anton Lundell (12e choix au total en 2020).

Les autres membres de la formation proviennent en grande partie du marché des joueurs autonomes (11) ou sont arrivés via des transactions (6).

Sur ce dernier point, il faut reconnaître que les Panthers sont parvenus à faire l’acquisition de joueurs importants en retour de patineurs qu’ils avaient eux-mêmes repêchés.

C’est ainsi qu’ils ont pu mettre la main sur Matthew Tkachuk, en retour de Jonathan Huberdeau, sur Sam Reinhart, en retour de Devon Levi, et sur Sam Bennett, en retour d’Emil Heineman.

Dans le cas des Panthers, c’est donc aux dépisteurs professionnels qu’il faut lever notre chapeau.

La tendance des dernières années

2013 - Corey Crawford : 2,67 M$ ➞ contrat suivant: 6 M$

2,67 M$ ➞ contrat suivant: 6 M$ 2014 - Jonathan Quick : 5,8 M$

5,8 M$ 2015 - Corey Crawford: 6 M$

6 M$ 2016 - Matt Murray: 628 000$

628 000$ 2017 - Matt Murray: 628 000$ ➞ contrat suivant: 3,7 M$ / Marc-André Fleury: 5,75 M$

628 000$ ➞ contrat suivant: 3,7 M$ / 5,75 M$ 2018 - Brayden Holtby: 6,1 M$

6,1 M$ 2019 - Jordan Binnington: 650 000$ ➞ contrat suivant : 4,4 M$

650 000$ ➞ contrat suivant : 4,4 M$ 2020 - Andrei Vasilevskiy: 3,5 M$ ➞ contrat suivant : 9,5 M$

3,5 M$ ➞ contrat suivant : 9,5 M$ 2021 - Andrei Vasilevskiy: 9,5 M$

9,5 M$ 2022 - Darcy Kuemper: 4,5 M$ ➞ contrat suivant : 5,25 M$

Répartition de la masse salariale (au moins un match de séries)

Gardiens ➞ 10,75 M$

Défenseurs ➞ 18,42 M$

Attaquants ➞ 45,37 M$

► Total 74,54 M$

Comment ils ont été bâtis (au moins un match de séries)

Repêchage ➞ 3

Transactions ➞ 6

Joueurs autonomes ➞ 11

Ballottage ➞ 3

► Total: 23