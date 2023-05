Piles lithium: attention aux risques d’incendie, alertent les pompiers de Montréal

Les pompiers de Montréal tentent de sensibiliser les citoyens aux risques d’incendie encourus avec leurs téléphones ou vélos électriques, puisque le nombre de brasiers provoqués par les piles lithium a augmenté dans la métropole.

• À lire aussi: Voici quatre consignes de sécurité à suivre pour les appareils à batterie lithium

En 2022, 24 incendies ont été causés par des batteries lithium-ion à Montréal, selon le rapport des activités du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) rendu public mardi.

C’est un nombre moins important par rapport à d’autres causes d’incendie, comme celles produites par les équipements de cuisine (370) ou encore par les articles de fumeur ou objets à flamme nue (351).

Toutefois, les incendies de piles lithium sont en forte augmentation. Seulement sept brasiers avaient eu lieu en 2021 et 17 de 2018 à 2020.

Les batteries lithium se retrouvent dans de plus en plus d’objets du quotidien: les vélos ou trottinettes électriques, les ordinateurs ou encore les cellulaires et les tablettes.

Plus de prévention

Afin de mieux prévenir ces risques d’incendie, le SIM mise de plus en plus sur la prévention des Montréalais et la formation de ses équipes a assuré sa direction lors de la présentation de son rapport devant une commission de la Ville.

«Ce qu’on voit beaucoup, c’est que les gens achètent des trottinettes électriques, vélos, ou autres articles en ligne, qui ne sont pas homologués ou autorisés au Canada», a souligné Chantal Bibeau, assistance-directrice au Centre de services – Expertise et développement de la prévention du SIM.

Lors de l’inspection d’une habitation, les pompiers auront donc plus tendance à sensibiliser les citoyens aux risques encourus avec de tels appareils.

«Si on voit une personne âgée avec un triporteur, souvent [placé] près d’un moyen d’évacuation, à ce moment-là on va les sensibiliser pour leur dire où est le bon endroit», a illustré Mme Bibeau.

Des pompiers montréalais des services de prévention et d’opération ont notamment été envoyés à un symposium à New York pour connaître les meilleures pratiques à ce sujet, selon le coordonnateur de la sécurité civile et directeur du SIM.

«Le New York City Fire Department est vraiment un des meilleurs en termes d’incendies de batteries au lithium», a indiqué Richard Liebmann.

«Ils ont beaucoup d’enjeux avec des appareils de micromobilité qui sont entreposés et mis sur la charge dans des entrées d’appartement qui ont causé plusieurs décès à New York», a-t-il ajouté.