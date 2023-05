Quel avenir attend la marque Jaguar?

Avec un volume de ventes ridiculement bas, Jaguar traverse actuellement une crise existentielle. Pour la marque britannique, il ne s’agit pas d’une première période difficile. Réussira-t-elle à s’en remettre?

La plus récente émission du Guide de l’auto sur QUB Radio animée par Antoine Joubert et Germain Goyer était consacrée à Jaguar. Pour l’occasion, le duo s’est entretenu avec Marc Lachapelle, journaliste automobile au Guide de l’auto depuis 1983. Toujours en étant lucide et critique, ce dernier admet affectionner la marque et entrevoit un futur qui n’est pas forcément catastrophique.

Un au revoir à la dernière voiture Jaguar

Ce printemps, Marc Lachapelle s’est rendu à Barcelone pour conduire la F-Type 2024, dernière année-modèle d'un véhicule introduit en 2014. Comble de hasard, Marc Lachapelle avait participé au lancement de cette prestigieuse une décennie plus tôt.

« À mes yeux, cette voiture sort en pleine gloire. [...] Pour 2024, on garde seulement le V8 qui est extraordinaire » commente Marc Lachapelle. Il a rajouté « j’ai conduit une version Roadster propulsée qui ne sera pas commercialisée au Canada. Avec un collègue, nous avons fait un peu de lobbying pour convaincre Jaguar Canada de l’amener ici puisque c’est une voiture saisonnière ».

D’ailleurs, Marc Lachapelle a tenu à préciser que la F-Type n’est toutefois pas complètement morte et enterrée. Son retour dans une mouture entièrement électrique fait partie des plans du constructeur.

Au cours de l’entrevue, Marc Lachapelle a également raconté avec nostalgie et passion quelques souvenirs de jeunesse liés à Jaguar.

Jaguar pourrait-elle être absorbée au sein de Land Rover?

Tel que mentionné ci-haut, la disparition de la F-Type coïncide avec la fin d’une époque pour Jaguar. En effet, le constructeur anglais ne proposera plus de voiture et se concentrera sur des VUS. Le catalogue compte actuellement les E-Pace, F-Pace et I-Pace. Comme vous le savez sans doute, Jaguar fait partie d’une filiale de Tata Motors aux côtés de Land Rover. De son côté, Land Rover a toujours concentré ses efforts dans le développement et la commercialisation de VUS. Et force est d’admettre que l’exercice commercial est actuellement réussi. Or, Jaguar traîne définitivement de la patte dans le créneau des VUS de luxe.

Est-ce que Jaguar pourrait éventuellement être absorbée par Land Rover? Voilà une hypothèse qui a été évoquée par les trois journalistes au cours de cette émission.

Une marque électrique de très grand luxe?

Afin de sortir de son marasme, Jaguar pourrait également être amenée à vivre une restructuration. Il faut savoir que le constructeur britannique a annoncé en 2021 son intention de devenir 100% électrique d’ici 2025.

« En plus d’aller vers le tout électrique, Jaguar vise plus haut encore. La marque veut concurrencer éventuellement Bentley plutôt que BMW, par exemple » souligne Marc Lachapelle. Quitte à avoir un faible volume de ventes, Jaguar pourrait viser la rentabilité.

Actualités de la semaine

Au cours de cette émission du Guide de l’auto, il a aussi été question du dévoilement de la BMW Série 5 et i5 2024 ainsi que de l’action collective visant la boîte à huit rapports de General Motors.

Essais routiers

Antoine Joubert et Germain Goyer livrent leurs impressions sur les Porsche Cayenne 2024 et Nissan Ariya 2023 récemment mis à l’essai.

Le Guide de l'auto, c'est tous les samedis à 10h sur QUB Radio, en reprise le dimanche à 18h.