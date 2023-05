Qui remportera le prix Gémeaux de la relève? Les cinq finalistes dévoilés

Les comédiens Nour Belkhiria d’Indéfendable, Louis Carrière des Chevaliers de la lumière, Éléonore Loiselle de Désobéir: le choix de Chantal Daigle et Catherine Souffront de L’œil du cyclone ainsi que le chef animateur Olivier Louissaint de la docusérie Chef Oli vire champêtre sont en lice pour le prix Gémeaux de la relève.

PHOTO FOURNIE PAR L'ACADÉMIE CANADIENNE DU CINÉMA ET DE LA TÉLÉVISION

Cet honneur est attribué à une personnalité en début de carrière se démarquant pour son talent artistique et son parcours professionnel. La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) remettra une bourse de 5000 $ à son lauréat.

Les deux finalistes du prix Gémeaux de la production s'étant le plus illustrée à l'étranger ont également été dévoilés mardi par l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision - section Québec.

Le premier finaliste de cette distinction présentée par le Fonds Québecor est la série Audrey est revenue, réalisée par Guillaume Lonergan et produite par Pixcom. Récompensée en 2022 du prix de la meilleure comédie aux Gémeaux, Audrey est revenue est disponible sur Club illico et a été diffusée par Télé-Québec. Les textes sont signés par Florence Longpré et Guillaume Lambert. Vendue à l’international, la série a obtenu le Grand Prix Dior et le Prix spécial d’interprétation au festival Canneseries en 2022.

PHOTO FOURNIE PAR L'ACADÉMIE CANADIENNE DU CINÉMA ET DE LA TÉLÉVISION

L’autre finaliste est la série Pour toi Flora, écrite et réalisée par Sonia Bonspille Boileau. Produite par Nish Media, elle a été proposée aux téléspectateurs par ICI TOU.TV, ICI Télé et APTN. Elle a remporté plusieurs prix, dont celui de la meilleure minisérie lors des C21 International Drama Awards à Londres.

PHOTO FOURNIE PAR L'ACADÉMIE CANADIENNE DU CINÉMA ET DE LA TÉLÉVISION

On souligne ainsi les efforts d’exportation et le rayonnement de productions canadiennes francophones à l’étranger, en plus de récompenser des ambassadeurs faisant honneur au talent d’ici, trois ans après la diffusion originale francophone au Canada des deux séries.

Chapeau à Emanuelle Beaugrand-Champagne

Pour sa part, la consultante en scénarisation Emanuelle Beaugrand-Champagne est la lauréate du Gémeaux des artisans, elle qui bosse dans l’industrie depuis plus de 30 ans.

PHOTO FOURNIE PAR L'ACADÉMIE CANADIENNE DU CINÉMA ET DE LA TÉLÉVISION

Mme Beaugrand-Champagne, qui est scénariste-conseil invitée au Festival international du film de Toronto (TIFF) depuis 2011, a notamment épaulé les scénaristes Louis Bélanger, Vanja d’Alcantara, François Delisle et Alexis Martin. Son travail est reconnu sur les séries Les Parent et Les mecs, signées par Jacques Davidts, M’entends-tu? de Florence Longpré et Pascal Renaud-Hébert ainsi que Lâcher prise d’Isabelle Langlois. Elle a aussi été assistante-metteuse en scène, régisseuse et directrice de distribution, collaborant aux films Café de Flore de Jean-Marc Vallée, Gaz bar blues de Louis Bélanger, Monsieur Lazhar de Philippe Falardeau et Polytechnique de Denis Villeneuve.

Emanuelle Beaugrand-Champagne acceptera son prix lors du Gala de l’industrie des 38es prix Gémeaux.

Le prix Gémeaux de la relève et le prix Gémeaux de la production s’étant le plus illustrée à l’étranger seront de leur côté dévoilés lors du Gala d’ouverture.

Pour ce qui est de tous les finalistes des prix Gémeaux, ils seront connus le 15 juin prochain.

Rappelons que le Gala des 38es prix Gémeaux sera animé par Pierre-Yves Lord et diffusé en direct à ICI Télé le dimanche 17 septembre, à compter de 20 h. Nicolas Ouellet animera les deux autres événements, soit le Gala de l’industrie le jeudi 14 septembre 2023, à 19 h, sur radio-canada.ca et sur la page Facebook des prix Gémeaux, et le Gala d’ouverture sur ICI ARTV le dimanche 17 septembre 2023, à 15 h.