Caroline du Nord : 13 bonnes raisons de partir en vacances dans les Outer Banks

Si on vous dit Outer Banks, vous pensez peut-être à la série Netflix du même nom mettant en scène une gang d’amis très cool (et vraiment dans le trouble) en quête d’un trésor mystérieux au large de la Caroline du Nord.

La série se passe théoriquement dans la vraie région des Outer Banks - une série d’îles barrières au large des côtes -, mais en fait elle a été tournée en Caroline du Sud. Donc, si vous songez à visiter les Outer Banks pour retrouver les manoirs et les grands arbres de la série, vous risquez de ne pas vous y reconnaître.

Par contre, vous serez bel et bien entouré d’eau et découvrirez une région vraiment spéciale où plages, surf, crab shacks, feu de camp sous les étoiles et maisons sur pilotis sont au programme.

Les Québécois connaissent d’ailleurs cette région depuis longtemps, et plusieurs la désignent par le nom de son magnifique parc côtier: Cape Hatteras.

Voici donc quelques bonnes raisons de partir en road trip dans les OBX et à Cape Hatteras, en Caroline du Nord!

1. Pour les centaines de kilomèbres de plages.

Les Outer Banks - ou OBX - , c’est un long ruban de sable au large des côtes américaines. En tout, il fait 320 km. La région se compose d’îles-barrières sur lesquelles sont répartis divers villages. D’un côté, il y a des marais et un immense chenal. De l’autre, il y a l’océan Atlantique et d’interminables plages de sable blond! (Sur certaines, les voitures sont permises.)

2. Pour les maisons sur pilotis.

Dans les Outers Banks, presque toutes les maisons sont sur pilotis. Cela les protège des inondations dues aux intempéries. Charmantes et parfois gigantesques, les maisons sont presque toutes en bardeaux de bois et plusieurs offrent des terrasses panoramiques, des jacuzzis sur les toits et de grandes fenêtres avec vue. C’est du moins le cas des nombreuses maisons de vacances en location, qu’on vous recommande à 100 % pour un voyage en groupe.

3. Pour la Outer Bank Scenic Byway.

Des dunes, des ponts, des phares, des marais, des vagues, des maisons perchées... La Highway 12 ou Outer Bank Scenic Byway traverse les îles et permet de voir ses plus beaux paysages. Elle fait 230 km de long et, par endroit, elle est carrément encadrée de dunes. Impressionnant!

4. Pour la pêche.

Vous verrez des pêcheurs partout dans les OBX: sur les plages, sur les quais de bois des petits villages, dans le chenal, en haute mer... Vous pouvez vous joindre à eux sur les rivages ou partir en excursion.

5. Pour le surf.

Le surf est bien présent dans les OBX. Vous pourrez suivre des cours si vous n’êtes pas initiés, par exemple avec Cape Hatteras Surf School ou Outer Banks Surf School .

6. Pour le Cape Hatteras National Seashore.

Une partie des Outer Banks est un vaste parc naturel comprenant 110 km de littoral sauvage protégé. Vous y trouverez des dunes, des campings, des plages avec services, des criques tranquilles et des phares historiques.

7. Pour les couchers ET les levers de soleil.

Le spectacle se déroule du côté de l’Atlantique le matin et du côté du chenal le soir!

8. Pour les chevaux sauvages dans les dunes.

Les Outer Banks abrite des hordes de chevaux sauvages uniques: les descendants de Mustangs espagnols amenés par les Européens il y a 500 ans. Ils vivent surtout dans les environs de Corolla, au bord de la mer!

9. Pour le paddle board, le kayak et le kitesurf.

Le kitesurf est hyper populaire dans la région, car les vents y sont réguliers. Mais les lieux sont aussi propice aux balades en SUP ou en kayak. Parmi les lieux prisés: les marais salés de Nags Head, la forêt maritime de Kitty Hawk et de nombreux secteurs du Cape Hatteras National Seashore.

10. Pour les fruits de mer.

On ne qualifierait par les OBX de destination particulièrement «foodie». Mais vous serez grandement servis en poissons et fruits de mer sauvages et locaux: thon albacore, crevettes, crabe, palourdes, pétoncles, alouette... Ne manquez pas les nombreux marchés aux poissons et prenez note que la Route des huîtres de la Caroline du Nord passe par les OBX.

10. Pour l’île d’Ocracoke.

L’île d’Ocracoke est accessible uniquement par traversier. Elle est charmante et très touristique, avec des tonnes de restos, bars, commerces et hôtels, et de splendides plages blanches. On peut se balader à pied dans son village. Fait historique: elle est connue pour avoir été le repaire du pirate Edward Teach, alias Barbe Noire (et aussi l’endroit où il a été tué).

11. Pour les phares noirs et blancs.

Les eaux des OBX sont périlleuses; on estime qu’il y a de 2000 à 3000 épaves de navire dans la région! Ce n’est pas pour rien qu’on y trouve des phares. Les plus emblématiques sont ceux qui sont ornés de rayures noires et blanches: le Cape Hatteras Lighthouse et le Bodie Island Lighthouse. Il faut y monter pour profiter de vues uniques.

13. Pour le deltaplane dans les dunes.

Envie d’apprendre à voler? À Kitty Hawk, vous pouvez vous initier au deltaplane au milieu de grandes dunes. Bonne chance!

CE QU’IL FAUT SAVOIR

C’est loin!

La route Montréal-OBX fait environ 1335 km, soit de 14h à 15h de conduite. Il vaut donc mieux y aller pour une ou deux semaines pour que ça vaille le déplacement.

C’est grand.

La partie touristique des OBX fait environ 200 km de long et compte une quinzaine de villages. Chacun a son charme, mais faites vos petites recherches pour choisir votre camp de base. Vous rêvez de voir les chevaux sauvages? Pensez au secteur de Corolla. Vous avez envie de restos et d’action? Kill Devils Hills pourrait vous plaire, car c’est la plus grande «ville» (avec 7000 habitants). Vous comptez surfer? Buxton est une bonne option. Vous voulez un mélange de tranquillité, de plages et de services? Dans cette optique, Silo Voyage a bien aimé Avon. (Ce résumé (en anglais) pourrait vous guider.)

C’est une bonne destination à visiter en groupe ou en famille.

Il y a de quoi s’occuper dans les Outer Banks, surtout si on aime le grand air, mais c’est une destination balnéaire quand même tranquille. L’idéal est d’y aller entre amis ou en famille pour profiter des grandes maisons à louer, des jacuzzis extérieurs, des fruits de mer, des feux de camp sur la plage (là où c’est permis) et des sorties au bar du coin.