Tie Domi et Ric Flair n’ont pu sauver les Stars de Dallas du désastre

Comme le sport professionnel l’a encore prouvé lundi soir, deux fois plutôt qu’une, la tâche de remporter une série en comblant un retard de 3 à 0 est titanesque et à Dallas, les Stars se sont lamentablement effondrés malgré les encouragements de leurs invités de renom.

Le père de l’attaquant Max Domi, l’ancien bagarreur Tie Domi, et l’ex-lutteur professionnel Ric Flair étaient bien présents dans les gradins du American Airlines Center et auraient sûrement aimé asséner quelques coups aux joueurs des Golden Knights de Vegas durant le sixième match de la finale de l’Association de l’Ouest. Toutefois, les visiteurs sont revenus en force après avoir échappé les deux rencontres précédentes en offrant une performance presque sans faille, en route vers un gain facile de 6 à 0 et un rendez-vous avec les Panthers de la Floride en finale.

• À lire aussi: Les Golden Knights viennent à bout des Stars

• À lire aussi: Une autre chance pour les Golden Knights «originaux»

Pour le vétéran Joe Pavelski, la pente fut trop abrupte à surmonter en dépit des récentes belles sorties des siens. Tôt ou tard, l’adversaire allait effectuer des ajustements pour reprendre le rythme perdu, ce que Vegas a réussi en inscrivant trois buts en première période. Il n’y avait plus d’essence, surtout mentalement, dans le réservoir des Stars pour revenir de l’arrière dans la partie.

«Il y a réellement des émotions qui entrent en ligne de compte, avec les deux victoires antérieures. Nous voulions refaire le tout et nous essayions de conserver notre élan. Ça prend beaucoup de caractère aux gars pour lutter et conserver la foi. Personne n’a abandonné, ce qui fut agréable à voir, mais j’imagine que cette fois, c’était un peu trop», a admis le vétéran au site NHL.com.

La perception semblait similaire du côté de l’entraîneur-chef Peter DeBoer, contraint de s’incliner devant son ancienne organisation.

«Il faut beaucoup d’énergie à un joueur pour maintenir un niveau d’urgence d’agir si élevé et c’est difficile à accomplir. Et ici, il ne s’agissait pas de le faire une seule fois pour accéder à la série suivante, comme ce fut le cas dans le match 7 contre Seattle. On demandait à ce groupe d’y parvenir quatre fois d’affilée et c’est ardu, surtout quand vous affrontez une excellente formation», a-t-il estimé.

Soirée et série à oublier

Pour le capitaine Jamie Benn, de retour après avoir purgé une suspension de deux joutes pour son double-échec asséné à Mark Stone, la soirée de lundi a été à l’image de sa série : misérable. Il a terminé avec un différentiel de -2, même s’il a joué moins de 13 minutes. À l’intérieur du vestiaire, l’attaquant n’a eu d’autre choix que de rendre le crédit aux Knights.

Getty Images via AFP

«Ils sont débarqués en force et ont trouvé le moyen de marquer des buts rapidement. Nous n’avons pu déjouer leur gardien [Adin Hill] afin de retrouver le rythme, a-t-il déploré. Même si nous avons comblé des retards de deux buts ou plus souvent cette année, nous ne souhaitions pas nous retrouver dans le pétrin.»

À Dallas, c’est donc la fin d’un parcours marqué par une récolte de 108 points bonne pour le deuxième rang de la section Centrale. Les Stars ont atteint la demi-finale de la Coupe Stanley deux fois en quatre ans.