Un billet d’or pour «Harmonium symphonique»

Le concert Histoires sans paroles – Harmonium symphonique a obtenu un billet d’or, l’ADISQ certifiant ainsi de la vente de plus de 50 000 billets.

Cette distinction, qui s’accompagne toujours d’une plaque commémorative, sera remise aux artisans de la production sur le plateau du magazine culturel Sucré salé, épisode qui sera diffusé le mardi 13 juin prochain, à 18 h 30, à TVA.

La certification a trait à la vente des billets pour les trois volets, soit La création originale, La pure symphonie et La grand-messe, qui sont présentés depuis le printemps 2022 à Trois-Rivières, Montréal et Québec.

Il reste deux occasions pour voir ce concert, soit La pure symphonie en format acoustique et sans amplification, avec des prestations des grandes Luce Dufault et Kim Richardson. Interprété par l’Orchestre symphonique de Montréal, le Chœur des Petits chanteurs de Laval et le guitariste Sylvain Quesnel sous la direction de la cheffe Dina Gilbert, ce rendez-vous sera proposé à la Maison symphonique de la Place des Arts, à Montréal, le jeudi 8 juin à 19 h 30, le vendredi 9 juin à 14 h 30 et 19 h 30 ainsi que le samedi 10 juin à 14 h 30 et 19 h 30. Puis le Grand Théâtre de Québec sera l’hôte du même événement interprété par l’Orchestre symphonique de Québec, le Chœur Les Rhapsodes et le guitariste Sylvain Quesnel sous la direction de la cheffe Dina Gilbert le jeudi 15 juin à 20 h, le vendredi 16 juin à 20 h et le samedi 17 juin, à 14 h et à 20 h.

ANDRÉANNE LEMIRE/AGENCE QMI

Pour ce qui est de La grand-messe, qui s’inspire de l’album Histoires sans paroles – Harmonium symphonique arrangé par Simon Leclerc, le spectacle fait un d’œil à l’ambiance de communion émanant des concerts d’Harmonium de l’époque, a-t-on souligné.

Les concerts seront d’abord proposés à l’église Sainte-Anne-de-Beaupré le jeudi 12 octobre à 20 h, le vendredi 13 octobre à 20 h et le samedi 14 octobre à 20 h, le tout interprété par l’Orchestre symphonique de Québec, le guitariste Sylvain Quesnel et le Chœur Les Rhapsodes sous la direction de la cheffe Dina Gilbert. Pour l’occasion, Kim Richardson et Judi Richards seront là pour livrer des prestations vocales.

La même proposition sera après coup offerte à l’église Saint-Jean-Baptiste, à Montréal, le jeudi 16 novembre à 19 h 30, le vendredi 17 novembre à 19 h 30 et le samedi 18 novembre à 19 h 30. Le spectacle sera porté par l’Orchestre symphonique de Montréal, le guitariste Sylvain Quesnel et le Chœur des Petits chanteurs de Laval sous la direction de la cheffe Dina Gilbert. Kim Richardson et Luce Dufault ajouteront leur voix à l’ensemble.

Les billets sont disponibles en ligne.