Un élève sur deux éprouve des difficultés en classe, selon des enseignants de la FSE

Un élève sur deux éprouve des difficultés en classe, selon un sondage réalisé auprès de plus de 10 00 profs affiliés à la Fédération des syndicats de l’enseignement.

Les enseignants de maternelle, du primaire et du secondaire ont été invités à classer leurs élèves selon trois catégories, représentées par des couleurs : un élève « vert» «chemine normalement pour son âge et son niveau scolaire même s’il peut à l’occasion éprouver quelques difficultés», un élève «jaune» «nécessite des interventions ou des mesures d’adaptation fréquentes» ou «affecte régulièrement le fonctionnement du groupe» en raison de son comportement, alors qu’un élève «rouge» «nécessite des interventions constantes affectant de manière importante le fonctionnement du groupe».

Photo fournie par la FSE-CSQ

Résultat : en moyenne, 48% des élèves d’un groupe «éprouvent des difficultés», ayant été identifiés par leur enseignant par la couleur jaune ou rouge. Cette proportion grimpe à 57% dans les classes de première secondaire et à 60% dans les groupes multiâge intercycle.

Ces proportions sont beaucoup plus élevées que les chiffres officiels, basés sur les plans d’intervention et les diagnostics, qui indiquent que 20% des élèves du primaire et 30% des élèves du secondaire sont « handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA)», selon le ministère de l’Éducation.

L’écart peut s’expliquer par le fait que des élèves qui éprouvent des difficultés n’ont pas tous droit à un plan d’intervention, indique la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE), qui a voulu avec ce coup de sonde faire un portrait «qualitatif» de la situation.

«Pour nous, ce sont des chiffres très parlants qui viennent nous rappeler que ça presse de faire une vraie négociation. La composition de la classe doit être au cœur de cette négociation», affirme sa présidente, Josée Scalabrini.

Manque de ressources et de temps

Par ailleurs, 100% des enseignants interrogés ont aussi affirmé «manquer de ressources pour enseigner», alors que 37% du temps en classe «n’est plus consacré à de l’enseignement de qualité», indique la FSE.

Les résultats de ce sondage, réalisé en avril, ont été dévoilés mardi matin alors qu’une quarantaine d’enseignants étaient présents à Québec pour accueillir les députés à l’Assemblée nationale, afin de les sensibiliser aux conditions d’enseignement difficile.