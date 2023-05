Un lanceur des Blue Jays partage une vidéo incitant au boycott de compagnies soutenant la cause LGBTQ2S+

L’artilleur des Blue Jays de Toronto Anthony Bass ne semble nullement craindre la controverse, car il a récemment partagé sur ses réseaux sociaux une vidéo faisant la promotion de campagnes anti-LGBTQ2S+.

L’athlète de 35 ans a rediffusé sur Instagram une vidéo visant des entreprises ayant précédemment mis en valeur l’inclusion et la diversité dans leurs publicités. L’extrait en question invite les chrétiens des États-Unis à cesser d’acheter des produits comme la bière Bud Light et les articles de la chaîne de magasins Target.

Cependant, Bass a ultérieurement retiré la séquence de son compte, ce qui n’a pas empêché les Jays de commenter brièvement la situation. «Les perceptions individuelles des joueurs ne représentent pas les opinions de l’organisation», ont-ils déclaré dans un communiqué obtenu par le quotidien «Toronto Star».

«Les Blue Jays comptent sur des millions de partisans partout au Canada et sont engagés à offrir une expérience agréable et inclusive à tous. Ils sont fiers de célébrer le mois de la fierté LGBTQ2S+, ce qui inclut le quatrième weekend annuel au stade les 9 et 10 juin, ainsi que des manifestations d’amitié tout au long du mois», ont-ils ajouté.

Bass n’en est pas à ses premiers tourments sur le web. En avril, il a critiqué publiquement un employé de la compagnie aérienne United Airlines après un refus de nettoyer son espace dans l’avion, à la suite d’un léger dégât causé par l’un de ses enfants. Le releveur a disputé 20 matchs cette saison, le dernier étant celui de samedi face aux Twins du Minnesota.