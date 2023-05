Une vague de chaleur va frapper le sud-ouest du Québec dès demain

Allumez vos ventilateurs, puisque le mois de juin va commencer en force avec la première vague de chaleur de l’année, et ce sont surtout les habitants du sud-ouest du Québec qui seront touchés.

Après une petite pause de fraîcheur lundi, les Québécois devront de nouveau affronter une vague de chaleur dès demain, et ce jusqu’à la fin de la semaine. «Il s’agit certainement d’une des années les plus hâtives en matière de chaleur», a indiqué André Cantin, météorologue d’Environnement et Changement climatique Canada en entrevue avec l’Agence QMI mardi. Selon l’expert, le facteur humidex jouera aussi un rôle avec des ressentis frôlant les 40 degrés.

La journée de jeudi sera particulièrement chaude pour les Montréalais avec une température qui se rapproche des 35 degrés, selon les prévisions d’Environnement Canada. Mercredi et vendredi seront tout autant ensoleillés, avec une légère baisse de deux degrés.

La vague n'épargnera pas les Laurentides, la Montérégie et l’Outaouais et l’Abitibi-Témiscamingue avec des chaleurs similaires à la métropole. La baie James enregistrera même 28 degrés pour mardi et mercredi.

Les régions de Québec et du Saguenay-Lac-Saint-Jean ressentiront aussi les effets de la vague de chaleur avec une température autour de 32 degrés pour mercredi et jeudi. Les vents du Nord-ouest viendront toutefois rafraîchir les régions dès vendredi avec ses 23 degrés, avec un peu de pluie à l’horizon.

Le temps sera légèrement plus frais pour le Bas-Saint-Laurent, avec des températures allant jusqu’à 30°C jeudi. Elle baissera drastiquement vendredi pour se rendre jusqu’à 13 degrés.

Les habitants de la Côte-Nord seront épargnés de cette vague de chaleur avec un temps qui tourne autour de 20 degrés. La ville de Baie-Comeau sera plus chaude avec ses 25°C.

Environnement Canada a émis mardi un bulletin météorologique spécial pour le sud-ouest du Québec. N’oubliez pas de boire beaucoup d’eau, et de ne jamais laisser des personnes ou des animaux dans un véhicule stationné.